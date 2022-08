Samsung Galaxy S22 : avec cette promotion incroyable, il devient vraiment moins cher !

Le bon plan du moment pour un smartphone haut de gamme pas cher est chez Samsung. Son très performant Samsung Galaxy S22 est en promotion. Une remise immédiate de 110€ fait chuter son prix et pour vous gâter encore plus, le constructeur vous offre un boîtier de stérilisation UV avec charge sans fil. Pour tout connaître de cette offre promotionnelle incroyable, lisez vite la suite de cet article. Il ne vous reste plus que quelques jours pour en profiter !

Une promotion fait chuter le prix du Samsung Galaxy S22

La rentrée 2022 est une période propice aux promotions sur les smartphones. Mêmes les modèles haut de gamme voit leur prix diminuer pour notre plus grand bonheur. Alors si le célèbre Samsung Galaxy S22 vous faisait de l'oeil ces derniers temps, vous aller adorer cette offre promotionnelle. Sur le site du constructeur Samsung lui-même, une remise immédiate de 110€ vous est proposée sur ce modèle. Ainsi, le prix de ce Galaxy S22 chute de 859€ à 749€ seulement. En plus des couleurs exclusives sont proposées. Vous ne les trouverez que sur le site de Samsung.

En cadeau, Samsung vous offre également un boîtier de stérilisation UV avec charge sans fil d'une valeur de 49.99€. Un étui idéal pour protéger votre téléphone ou encore de petits objets contre les bactéries. Il détruit 99% des bactéries. Cette offre est valable jusqu'au 20 août 2022.

Un bonus reprise de votre ancien smartphone de 100€ vous est également proposé.

Performance et endurance au rendez-vous pour le Samsung Galaxy S22

Le Samsung Galaxy S22 est disponible en neuf couleurs différentes : noir, blanc, vert, violet, gris, crème, bleu ciel, lavande et rose. Il pèse 167 g et a pour dimensions 146 x 70.6 x 7.6 mm. Côté étanchéité, ce smartphone est certifié par la norme IP68 : il présente une protection contre les poussières et peut résister jusqu'à une heure d'immersion. Au niveau de l'écran, le smartphone Galaxy S22 possède une dalle AMOLED avec 1080 X 2340 px de définition, un taux de rafraîchissement de 120 Hz et une diagonale de 6,10 pouces. À noter que l'écran est aussi enrichi d'un système de reconnaissance faciale et d'un capteur d'empreintes digitales pour le déverrouiller.

Pour les photographes passionnés, le Galaxy S22 embarque quatre objectifs, trois à l'arrière et un à l'avant pour capturer vos plus beaux selfies. L'objectif principal se caractérise par 50 Mpx de résolution et par une ouverture relative de f/1.8. Pour sa part, le deuxième objectif arrière est doté de 12 Mpx de résolution et d'une ouverture relative de f/2.2. Le dernier objectif arrière propose, lui, une résolution de 10 Mpx et une ouverture relative de f/2.4. En ce qui concerne l'objectif frontal, il intègre 10 Mpx de résolution. Du côté des clips vidéo, le mobile est capable de filmer en 8K@24 fps. Cet appareil se caractérise par un stabilisateur optique.

Au niveau des performances, ce mobile est doté de la puce Exynos 2200. Cette dernière est équipée d'un processeur 8 cœurs cadencé à 2,8 GHz ainsi que d'une puce graphique Xclipse 920. La RAM de l'appareil est de 8 Go et son espace de stockage de 128 Go. Concernant la connectivité et le réseau, l'appareil propose la 4G et la 5G ainsi que le wifi 6. Android 12 est installé sur le portable. Sa batterie est dotée d'une capacité de 3 700 mAh. Pour charger votre mobile à tout moment, tirez parti d'une charge rapide de 25 W et de la charge sans fil.