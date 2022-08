Promo sur ce forfait mobile à 4€99 seulement : dernier jour pour cette offre à prix mini

Forfait Le Petit de Prixtel : finis les gros excédents de facturation !

Le principe de base des forfaits flexibles de Prixtel est d’offrir aux utilisateurs, la possibilité de faire un maximum d’économies en payant le prix le plus juste chaque mois. A la place d’un tarif figé, cet opérateur virtuel ajuste le montant de votre facture en fonction de votre consommation effective de data au cours du mois.

Grâce à cette formule, vous pouvez gérer au mieux votre budget dédié à votre forfait mobile en contrôlant votre consommation de data et en ajustant cette dernière si nécessaire.

Trois paliers de facturationjusqu’à 50 Go/mois

Avec le forfait Le Petit, Prixtel vous permet d’utiliser jusqu’à 50 Go/mois en haut débit (4G/4G+). Une enveloppe web de cette taille vous permet de surfer sur Internet pendant environ 120 heures, d’écouter de la musique en ligne ou encore de streamer de vidéos pendant quelques heures chaque jour.

Et pour que vous payez le prix le plus juste chaque mois, l’opérateur a fixé trois paliers de facturation. Ainsi, pour chaque mois :

• Jusqu’à 30 Go consommés : 4,99 € la première année, puis 7,99 € ;

• Entre 30 Go et 40 Go consommés : 7,99 € la première année, puis 10,99 € ;

• De 40 Go à 50 Go consommés : 9,99 € la première année, puis 12,99 €.



Et si vous franchissez la barre des 50 Go au cours d’un mois, vous conservez tout de même l’accès à Internet avec un débit réduit.

Précisons que Prixtel est partenaire de l’opérateur SFR, dont il vous permet de profiter de l’excellente qualité du réseau 4G/4G+ dans toute la France.

Internet, mais aussi la téléphonie illimitée, même en voyage

Comme tout bon forfait mobile, le forfait Le Petit de Prixtel prend aussi en compte vos usages téléphoniques. Ainsi, depuis la France métropolitaine, vous avez droit à l’illimité pour vos appels, SMS et MMS vers tous les réseaux.

De plus, si vous effectuez un voyage en Europe ou dans les DOM, vous pourrez toujours appeler, sans surcoût, les numéros fixes et mobiles de ces zones, ainsi que vos proches en France métropolitaine. Dans ces destinations, vous bénéficiez par ailleurs de 20 Go chaque mois pour vous connecter.

Forfait Le Petit de Prixtel : sans engagement et sans CO2

Comme toutes les autres offres de Prixtel, ce forfait est sans engagement. Vous êtes donc libre de vous désabonner sans frais dès que vous le souhaitez. De plus, il s’agit d’un forfait 100 % neutre en CO2, conformément à la politique écoresponsable de cet opérateur.

Nous vous rappelons encore une fois que la promo sur Le Petit de Prixtel s’achève ce 23 août à 23h59. Passé ce délai, l’offre pourrait encore changer. Dépêchez-vous donc pour souscrire à temps.