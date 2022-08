Samsung Galaxy Z Flip 4 et Z fold 4 : derniers jours pour profiter des offres de précommande !

Le 10 août dernier, la marque Samsung officialisait les nouveaux smartphones pliants Galaxy Z fold4 et Galaxy Z Flip4. Il s’agit des modèles les plus avancés du fabricant proposant des évolutions significatives par rapport aux précédents Galaxy Z Fold3 et Galaxy Z Flip3. En effet, les Galaxy Z Fold4 et Galaxy Z Flip4 profitent d’un format plus ergonomique avec le premier qui gagne en largeur pour une meilleure prise en main et permet de profiter de vidéos en mode paysage plus larges alors que le second est aussi un tout petit peu plus large. Ils sont également un peu plus légers que leurs prédécesseurs. Rappelons que le Galaxy Z Fold4 peut être utilisé avec un stylet, une version spécifique du S Pen de Samsung, en version Fold Edition qui ne blesse pas l’écran pliant du smartphone.

Galaxy Z fold4 et Galaxy Z Flip4 : De beaux écrans et toute la puissance nécessaire

Le smartphone Samsung Galaxy Z Fold4 propose une ouverture comme un livre, avec une charnière verticale qui a été retravaillée par rapport au précédent modèle pour être plus fine et tout aussi résistante aux pliures et dans le temps. L’appareil est toujours certifié étanche à l’eau mais pas à la poussière, comme le Galaxy Z Flip4. Il dispose d’un écran externe de 6,2 pouces 120 Hz sur une dalle AMOLED et d’un écran interne de 7,6 pouces lorsqu’il est totalement ouvert, 120 Hz aussi sur une dalle AMOLED. Les deux smartphones sont animés par la puce la plus puissante du moment pour les mobiles sous Android, un chipset Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 avec 8 Go de mémoire vive pour le Galaxy Z Flip4 et 12 Go pour le Galaxy Z Fold4. Ce dernier est équipé d’une batterie de 4400 mAh, soit autant que le Galaxy Z Flip3 autorisant une charge à 25 watts en filaire mais aussi offrant la possibilité d’une charge sans fil et d’une charge inversée, comme sur le Galaxy Z Flip4 qui a une capacité moindre, à 3700 mAh, soit 400 mAh de plus que le Galaxy Z Flip3 prometteuse d’une autonomie plus importante. L’écran du Galaxy Z Flip4 fait 6,7 pouces lorsqu’il est totalement ouvert et profite d’une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz.

De meilleures configurations pour les photos et une large connectivité

La partie photo a été grandement améliorée sur le Galaxy Z Fold4 puisqu’il bénéficie d’un capteur principal de 50 mégapixels, d’un objectif secondaire de 12 mégapixels et d’un dernier capteur de 10 mégapixels avec la possibilité d’un zoom optique 3x. Il y a un capteur photo sous l’écran interne de 16 mégapixels qui laisse toute sa place pour regarder des vidéos en « plein écran », sans aucune gêne. Un capteur de 10 mégapixels est placé derrière un poinçon, au niveau de l’écran externe. Pour le Galaxy Z Flip4, il y a deux capteurs de 12 mégapixels installés « au dos » mais aussi un capteur de 10 mégapixels au niveau de l’écran interne.

Les deux mobiles profitent d’une large connectivité avec un accès à la 5G, du Wi-Fi 6, du NFC et bien entendu du Bluetooth. Ils ont un lecteur d’empreinte digitale sur le profil et proposent un son stéréo.

Les offres de précommandes pour le Galaxy Z Flip4 et le Galaxy Z Fold4.

Le Samsung Galaxy Z Flip4 est proposé en précommande à partir de 1109 € avec jusqu’à 540 € de remise avec la reprise, une coque transparente offerte sur la version Bespoke Edition (1209 €) personnalisable disponible sur le site Samsung et un an d’assurance Samsung Care+ offert. L’expédition est immédiate, selon les stocks disponibles.

Le Samsung Galaxy Z Fold4 est proposé en précommande à partir de 1799 € avec jusqu’à 730 € de remise avec la reprise, un étui avec S Pen et un chargeur offerts ainsi qu’un an d’assurance Samsung Care+ offert. L’expédition est immédiate, selon les stocks disponibles.