Samsung Galaxy S23 Ultra : on en sait plus sur le futur smartphone premium de Samsung

Chaque smartphone commercialisé dispose d’un nom commercial qui tente d’être le plus harmonieux possible mais est aussi associé à un numéro de modèle servant de référence et bien souvent aussi à un nom de code pour l’évoquer de manière plus discrète. On connaît désormais les numéros de modèle et nom de code du prochain Samsung Galaxy S23 Ultra.

Lorsqu’une marque développe un nouveau téléphone portable, elle lui associe un nom de code afin de pouvoir échanger sur cet appareil de manière aussi discrète que possible étant donné que les informations le concernant peuvent avoir un caractère sensible notamment au niveau de la concurrence. Le nouveau produit dispose également d’un numéro de modèle ce qui permet de l’identifier en interne mais également auprès de fournisseurs avec des chiffres et des lettres dont la nomenclature est souvent bien établie et suivie au fil des séries. Enfin, toujours pour le même appareil, le fabricant lui donne un nom commercial ou marketing qui, cette fois-ci, est à destination des clients finaux, les utilisateurs.

Samsung Galaxy S23 Ultra : le nom de code et le numéro de modèle vu dans le code du firmware

Il y a quelques jours, les numéros de modèle et les noms de code internes du futur smartphone Samsung Galaxy S23 Ultra ont été révélés, et ce, bien avant la sortie officielle de l'appareil, ce qui signifie que la marque sud-coréenne travaille déjà sérieusement aux détails de l’un de ces prochains mobiles phares. Ces informations proviennent d’une version alpha du firmware ou micrologiciel qui sera intégré sur le smartphone. Ainsi, le Samsung Galaxy S23 Ultra porte le nom de code DM3 pour les communications internes entre les personnes appelées à travailler dessus. Son numéro de modèle est le SM-S918 ce qui est assez logique vu que le Galaxy S22 Ultra porte le numéro de modèle SM-908. La partie du code repérée fait également mention des modèles SM-918BDS, SM-918U, SM-918U1 et SM-918W qui sont tous associés au Galaxy S23 Ultra, représentant différentes déclinaisons double SIM et pour différents marchés.

Quelles caractéristiques techniques attendues ?

Il est encore très tôt pour connaître les prochaines caractéristiques du Samsung Galaxy S23 Ultra mais il y a fort à parier qu’il sera équipé de la future puce Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 qui devrait être annoncée début décembre. Il se murmure que les chipset Exynos n’auront pas le droit de citer à bord de cet appareil et seront réservés à d’autres modèles. Le Galaxy S23 Ultra est attendu avec une nouvelle génération d’écran AMOLED développé par Samsung et un capteur photo principal de 200 mégapixels, à l’image du récent Motorola X30 Pro. Sa présentation officielle pourrait avoir lieu en début d’année prochaine, en même temps que les autres smartphones de la série Galaxy S23.