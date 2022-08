Le smartphone pliant Samsung Galaxy Z Flip4 entièrement démonté, une belle prouesse technologique

Vidéo du Samsung Galaxy Z Flip4

Alors que le nouveau smartphone à clapet de Samsung, le Galaxy Z Flip4 vient d’être officialisé, une vidéo montrant le démontage de l’appareil a été publiée sur la plateforme YouTube dévoilant tous les composants de ce bijou de technologie. On peut notamment voir l’intérieur du mobile et observer les différences entre ce nouveau modèle et son prédécesseur, le Galaxy Z Flip3. Cette vidéo a été réalisée par PBKReviews. Elle montre à quel point le fabricant a pris soin de bien organiser les composants au sein de ce téléphone à clapet. Plusieurs éléments peuvent être détachés et, le cas échéant, changés en cas de problème sur l’un d’entre eux.

De nouveaux composants par rapport au Galaxy Z Flip3

La séquence publiée montre comment Samsung a modifié la position de plusieurs composants par rapport au Galaxy Z Flip3. On peut notamment y voir la plus grande batterie installée au cœur de l’appareil et la présence d’une antenne mmWave 5G supplémentaire, toujours en rapport avec son prédécesseur ainsi que son capteur photo principal qui est aussi plus grand. Samsung a utilisé ici une carte mère spécifique permettant d’y connecter la RAM, le processeur Snapdragon 8+ Gen 1 et la mémoire de stockage. Afin de refroidir autant que possible l’appareil, des feuilles de graphite recouvrent la carte mère des deux côtés. Logiquement, la bobine de chargement sans fil est placée juste au-dessus de la batterie. Une sous-carte comprenant le port USB-C, le microphone et le haut-parleur est connectée à la carte mère grâce à un câble flexible.

Bien entendu, cette opération de démontage n’est pas à reproduire chez soi car elle ferait annuler la garantie du téléphone mais cela permet de voir à quel point les composants sont organisés de manière méticuleuse à l’intérieur de nos smartphones, véritables concentrés de technologie pour nous rendre tous les services numériques dont on a besoin au quotidien.