Realme propose maintenant son realme 9i 5G pour de très hauts débits en mobilité

Actuellement, realme propose un smartphone baptisé realme 9i. Celui-ci ne peut accéder qu’aux réseaux 2G, 3G et 4G mais pas au-delà ce qui peut devenir frustrant pour des utilisateurs qui pourraient souscrire à un forfait 5G prometteur d’un débit nettement plus rapide en situation de mobilité. Aussi, pour satisfaire un public aussi large que possible, la marque vient d’annoncer la sortie du realme 9i 5G qui peut donc accéder aux réseaux très hauts débits.

Un design intéressant avec des capteurs à fleur de dos

Le design du realme 9i 5G se distingue des autres par ses profils plats, un peu comme ceux des iPhone et de quelques modèles sous Android. On peut également remarquer l’organisation des capteurs, au dos, qui sont installés dans le coin supérieur à gauche et qui dépassent à peine du reste de l’arrière de la coque, étant juste à raz de celle-ci. Il y a deux cercles du même diamètre dans le sens de la hauteur et un plus petit, positionné à coté ainsi qu’un flash LED pour aider le mobile à prendre des photos dans l’obscurité. Le lecteur d’empreinte digitale est installé sur le côté, au niveau du bouton de mise en veille. Relativement léger, le smartphone fait 187 grammes sur la balance. Il a des dimensions de 164,4x75,1 mm pour un profil de 8,1 mm ce qui correspond à la moyenne des mobiles. Il dispose d’une batterie ayant une capacité de 5000 mAh supportant la charge à 18 watts.

Un écran LCD et une puce Dimensity 810 à bord

Le nouveau smartphone realme 9i 5G dispose d’un écran avec une dalle LCD d’une diagonale de 6,6 pouces avec une définition de 1080x2400 pixels avec une fréquence de rafraîchissement de 90 Hz. L’appareil est animé par un chipset MediaTek Dimensity 810 associé à 4 ou 6 Go de mémoire vive et 64 ou 128 Go d’espace de stockage. Une fonction RAM Extended permet d’obtenir 3 Go en plus, en cas de besoin. Notez qu’il supporte l’ajout d’une carte mémoire jusqu’à 2 To pour stocker des données supplémentaires. Le smartphone fonctionne sous Android 12 avec une surcouche logicielle realme UI 3.0. Il y a un port audio jack pour brancher un casque et profiter de la musique. Pour les photos et les vidéos, le realme 9i 5G est équipé d’un capteur de 50 mégapixels comme module principal. Il est associé à deux autres capteurs de 2 mégapixels chacun pour aider lors des prises de vue en mode portrait et pour les photos en mode macro, donc très proche du sujet. Notez aussi la présence d’un objectif de 8 mégapixels pour se prendre en selfie, à l’avant, logé dans l’encoche en forme de goutte d’eau.

Pour le moment, realme a annoncé la disponibilité du realme 9i 5G uniquement pour la Chine mais il devrait être prochainement proposé sur d’autres marchés dont la France. Il est disponible pour 185 € HT pour la version 4+64 Go alors que la configuration 6+128 Go est annoncée à 215 € HT.