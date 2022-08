Forfait mobile 70Go à seulement 7.99€ : la promo de rentrée à ne pas rater !

À la recherche d'une bonne affaire pour un nouveau forfait mobile ? Ça tombe bien, l'opérateur Prixtel met en avant son forfait Le grand, neutre en CO2 et sans engagement, vous permettant de profiter de 70Go à 110Go à prix réduit pendant un an ! Disponible jusqu'à ce soir, 23h59, nous vous le présentons en détail dans cet article.

Prixtel et son forfait Le grand en promotion

L'opérateur bien connu pour ses offres flexibles et neutres en CO2 met à votre disposition son forfait Le grand bénéficiant d'une remise mensuelle de 3€ par mois sur l'ensemble de ses paliers data la première année d'abonnement ! De 70Go à 110Go à partir de 7,99€ par mois, cette offre promotionnelle est à saisir avant ce soir, minuit.

Offres flexibles ? Oui, Prixtel met en avant des offres mobiles disposant chacune de trois paliers data. De cette manière, vous pouvez varier votre consommation internet en fonction de vos envies comme de vos besoins, et ce, d'un mois à l'autre. Aucune mauvaise surprise sur votre facture mensuelle puisque vous connaissez à l'avance le tarif des paliers data qui constituent votre offre mobile. Vous payez ainsi au plus près de ce que vous consommez, autrement dit, le prix juste !

Offres neutres en CO2 ? Oui, Prixtel promeut une démarche écoresponsable avec des engagements environnementaux concrets. Membre du Climate Act, l'opérateur s'attelle à mettre en place des actions visant à réduire et à compenser les émissions de dioxyde de carbone (CO2) générées par l'utilisation des forfaits mobiles ainsi qu'à l'activité de l'entreprise. Il a, par exemple, planté quelque 9 000 arbres - des chênes et des pins - sur son parc situé dans le département du Loir-et-Cher. En 2020, l'opérateur a également accompagné les professionnels du secteur agricole souhaitant s'investir dans cette démarche plus écologique, notamment en implantant des prairies temporaires. L'objectif de Prixtel est ambitieux : zéro émission de CO2 d'ici 2040 !

De 70Go à 110Go à partir de 7,99€

Le forfait Le grand vous permettra de surfer sur le web en toute sérénité depuis la France métropolitaine avec les 110Go proposés ! Voici plus précisément, comment se présente l'offre Le grand :

jusqu'à 70Go : 7,99€/mois pendant 1 an puis 10,99€/mois

pendant 1 an puis 10,99€/mois de 70Go à 90Go : 10,99€/mois pendant 1 an puis 13,99€/mois

pendant 1 an puis 13,99€/mois de 90Go à 110Go : 13,99€/mois pendant 1 an puis 16,99€/mois

Vous êtes amené à voyager à l'étranger ? Qu'il s'agisse de séjours de loisirs ou de déplacements professionnels, l'opérateur vous fournit jusqu'à 20Go que vous pourrez utiliser pour vous connecter depuis l'Union européenne et les départements d'outre-mer. L'usage de ces gigas sera décompté de votre enveloppe globale.

Concernant les communications, depuis ces dernières destinations comme depuis la France métropolitaine, vous aurez l'opportunité d'appeler et d'envoyer vos messages sans compter grâce à l'illimité. Notez toutefois que les communications émises depuis la Métropole en direction des DOM seront facturées au tarif en vigueur.

Enfin, l'offre Le grand est sans engagement, vous permettant de résilier votre abonnement mobile à tout moment et sans frais.