Forfait mobile dès 4.99€ : La nouvelle offre Back To School sur réseau Orange ou SFR est arrivée !

Envie de préparer votre rentrée avec un nouveau forfait mobile ? L'opérateur Youprice met en avant une offre spéciale, avec la 5G en option, à prix réduit la première année de votre abonnement ! De 33Go à 55Go à partir de 4,99€ par mois, sans engagement, disponible sur les réseaux Orange et SFR ; venez découvrir Le Back To School dans cet article !

Youprice : le nouvel opérateur des forfaits flexibles

Nouvellement arrivé sur la scène des opérateurs de réseaux mobiles, Youprice propose une nouvelle offre pour que vous puissiez préparer la rentrée en toute sérénité et à petit prix ! En effet, Le Back to School offre jusqu'à 55Go à prix réduit la première année de votre abonnement. Cette offre promotionnelle est à saisir avant mercredi 7 septembre prochain, minuit !

Pour rappel, l'offre mobile de Youprice est sans engagement - vous permettant de résilier à tout moment et sans frais votre abonnement - et disponible sur les réseaux Orange et SFR. Vous pouvez ainsi sélectionner celui qui couvre le mieux la zone géographique de votre lieu de résidence !

Vous avez également la possibilité de sélectionner l'option 5G pour 4€ supplémentaires chaque mois.

Le back to school : de 33Go à 55Go dès 4,99€

Le nouveau forfait mobile ajustable de Youprice vous propose 55Go d'internet en France métropolitaine. Ce dernier se présente comme suit avec le réseau SFR :

jusqu'à 33Go : 4,99€/mois pendant 1 an puis 8,99€/mois

pendant 1 an puis 8,99€/mois de 33Go à 44Go : 7,99€/mois pendant 1 an puis 11,99€/mois

pendant 1 an puis 11,99€/mois de 44Go à 55Go : 9,99€/mois pendant 1 an puis 13,99€/mois

Si vous optez pour le réseau Orange, alors ce forfait sera facturé de la manière suivante :

jusqu'à 33Go : 6,99€/mois pendant 1 an puis 9,99€/mois

pendant 1 an puis 9,99€/mois de 33Go à 44Go : 9,99€/mois pendant 1 an puis 12,99€/mois

pendant 1 an puis 12,99€/mois de 44Go à 55Go : 11,99€/mois pendant 1 an puis 14,99€/mois

Lorsque vous vous déplacez à travers l'Union européenne ainsi que dans les DOM, l'opérateur vous fournit jusqu'à 11Go dédiés à votre connexion internet.

Vous profiterez par ailleurs de l'illimité pour communiquer autant que souhaité depuis ces dernières destinations comme depuis la Métropole grâce à l'illimité.