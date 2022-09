Promotion exceptionnelle chez La Poste Mobile : 4 mois d'abonnement offerts !

La nouvelle promotion de La Poste Mobile

La Poste Mobile vient de lancer une toute nouvelle promotion permettant à tout un chacun d'appréhender la rentrée en toute sérénité vis-à-vis de son budget de téléphonie mobile ! En effet, l'opérateur propose de vous offrir les 4 premiers mois de votre abonnement mobile pour toute souscription avant le 25 septembre, minuit !

Cette offre promotionnelle est valable sur les trois forfaits SIM (100Mo, 50Go, 100Go) sans engagement. Vous aurez ainsi l'opportunité de résilier votre abonnement dès que vous le souhaitez et sans aucuns frais à prévoir.

Sachez que les forfaits 50Go et 100Go proposent l'option 5G à 5€ par mois, activables en quelques clics et à tout moment. Par ailleurs, les abonnés de la Box SFR profiteront, à l'issue des 4 mois offerts, d'une remise mensuelle sur le tarif de base, valable sans condition de durée !

Les forfaits SIM : 100Mo, 50Go et 100Go

L'offre à prix mini est le forfait SIM 100Mo à 4,99€ par mois ou à 0€ pour les abonnés à la Box SFR. Vous profiterez de 100Mo, de 2 heures d'appels et de l'illimité pour vos SMS et MMS en France métropolitaine, mais aussi depuis les DOM et l'Europe.

Envie de faire le plein de data ? Les forfaits sans engagement 50Go et 100Go se présentent comme suit, après vos 4 mois offerts :

9,99€/mois : 50Go en France métropolitaine, dont 10Go utilisables depuis l'UE et les DOM

: en France métropolitaine, dont utilisables depuis l'UE et les DOM 14,99€/mois : 100Go en France métropolitaine, dont 15Go utilisables depuis l'UE et les DOM

Pour rappel, si vous êtes client de la Box SFR, vous bénéficiez d'un tarif préférentiel :

forfait SIM 50Go : 0€/mois pendant 4 mois puis 8,99€/mois

forfait SIM 100Go : 0€/mois pendant 4 mois puis 12,99€/mois

L'une comme l'autre de ces offres mobiles vous permettra d'apprécier l'illimité pour communiquer sans compter aussi bien depuis la France métropolitaine que depuis l'étranger (UE/DOM).