IFA 2022 : Le Honor 70 5G est enfin disponible avec une fiche technique alléchante

Dans un premier temps, Honor a présenté le Honor 70 5G en Chine puis, plus récemment en Malaisie. Il n'aura donc pas fallu attendre beaucoup pour le voir débarquer chez nous. Lors du salon IFA de Berlin, la marque a ainsi pu présenter officiellement son nouveau mobile de milieu de gamme et laisser les visiteurs du salon l’apprécier sur le stand du fabricant où d’autres appareils sont aussi exposés à l’image de la nouvelle tablette tactile, la Honor Pad 8 et du nouvel ordinateur portable MagicBook 14 qui ne sont pas dénués d’atouts.

Un chipset qui commence à se répandre et un écran incurvé

Le Honor 70 5G est un modèle de milieu de gamme voire Premium. Pourtant, il profite d’une fiche technique qui est assez intéressante. Il est ainsi animé par la puce Qualcomm Snapdragon 778G+ développée par Qualcomm et que l’on peut également trouver au sein du Nothing phone (1) et du Motorola edge 30. Cette puce est associée à 8 Go de mémoire vive. On peut compter sur un espace de stockage de 128 ou 256 Go, selon la version choisie pour l’enregistrement des données et l’installation d’applications. Habituellement plutôt réservé aux modèles haut de gamme, celui du Honor 70 5G profite d’un écran incurvé des deux côtés latéraux. Avec l’arrière qui revient aussi sur les profils, cela confère au téléphone une parfaite symétrie lorsqu’on le regarde de côté. Il s’affiche sur une diagonale de 6,67 pouces avec une définition de 1080x2400 pixels sur une dalle AMOLED. Il supporte le format HDR10+ utilisé sur certaines plateformes de streaming afin d’optimiser le rendu sur l’écran entre les zones sombres et celles qui sont plus claires. La fréquence de rafraîchissement est de 120 Hz afin d’offrir des défilements fluides. Le mobile est alimenté par une batterie de 4800 mAh qui supporte la charge 66 watts.

Trois capteurs photo dont le nouveau Sony IMX800 prometteur de belles photos

Pour les photos et les vidéos, le Honor 70 5G veut séduire un large public mais vise plus spécifiquement les personnes souhaitant réaliser des séquences vidéo les plus réussies possibles. C’est notamment pour cela que l’appareil dispose de plusieurs fonctionnalités dédiées au Vlog dont le mode Solo Cut. Celui-ci permet de créer plusieurs séquences dont la première met le focus sur une personne d’un groupe et la deuxième concerne le groupe entier, le tout permettant de mettre en avant certaines personnes par rapport à d’autres. Techniquement, il est équipé d’un capteur principal de 54 mégapixels, le Sony IMX800 ouvrant à F/1.9 avec un capteur de 50 mégapixels stabilisé électroniquement pour gérer les prises de vue en mode macro et ultra grand-angle. On peut également compter sur la présence d’un objectif de 2 mégapixels pour optimiser les portraits. Pour les selfies, à l’avant, il y a un capteur de 32 mégapixels. L’appareil est compatible 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2 avec support des formats audio SBC, LDAC, aptX et aptX HD. Le Honor 70 5G est animé par Android 12 avec une surcouche logicielle Magic UI 6.1. Il a des dimensions de 161,4x73,3 mm pour un profil de 7,91 mm et un poids de 178 grammes ce qui donne une réelle impression de finesse et de légèreté. Son dos est brillant.

Le nouveau smartphone Honor 70 5G est disponible pour 549 € en version 8+128 Go et pour 599 € avec 8+256 Go. Il est décliné en trois coloris : noir, vert et « crystal silver » (uniquement sur le site de la marque). Sur le site Hihonor.com, entre le 2 et le 22 septembre, profitez d’une réduction de 50 € avec une coque de protection et une paire d’écouteurs sans fil Honor Earbuds 3 Pro offerts sur les deux modèles. Partout ailleurs, bénéficiez d’une paire d’écouteurs Honor Earbuds 3 Pro offerts en cashback, là aussi sur les 2 versions.