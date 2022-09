Dernière chance pour obtenir un forfait mobile 20Go à 4.99€ et pas que la 1ère année

Syma Mobile et ses offres en promotion

L'opérateur Syma Mobile propose trois offres mobiles bénéficiant d'un tarif avantageux la première année d'abonnement et même au-delà pour les forfaits 20Go et 50Go ! Disponibles jusqu'à ce soir, 23h59, celles-ci sont sans engagement ; vous laissant l'opportunité de résilier à tout moment et sans frais l'un ou l'autre de votre contrat.

Pour agrémenter votre offre mobile selon vos besoins et vos envies, il est possible de souscrire à des options, activables et désactivables en quelques clics. "Appels illimités", "International" ou encore "appels & SMS illimités + 5Go depuis USA" sont quelques exemples. Le prix de ces options varie entre 4€ et 20€ par mois.

De 20Go à 100Go dès 4,90€

Quelle que soit l'offre que vous sélectionnerez, vous profiterez de l'illimité pour communiquer comme bon vous semble partout au sein de l'Union européenne et des DOM ainsi qu'en Islande, en Norvège et au Liechtenstein. Les appels, SMS et MMS émis depuis la Métropole en direction des DOM sont compris dans chacun de ces forfaits.

Voici les offres de Syma Mobile :

4,90€/mois : 20Go en France, dont 5Go utilisables depuis l'UE* et les DOM

en France, dont utilisables depuis l'UE* et les DOM 6,90€/mois : 50Go en France, dont 11Go utilisables depuis l'UE* et les DOM

en France, dont utilisables depuis l'UE* et les DOM 9,90€/mois pendant 1 an puis 12,90€/mois : 100Go en France, dont 20Go utilisables depuis l'UE* et les DOM

Avec les offres 50Go et 100Go, vous pourrez apprécier gratuitement l'option "appels internationaux". Seul le forfait 100Go vous permettra de souscrire à l'option "réseau 5G". Celle-ci vous sera facturée à 5€ par mois.

*UE + Norvège, Islande, Liechtenstein