Reprise de téléphone : pourquoi et comment ça marche au juste ?

Un geste écolo et malin

Votre smartphone ne fonctionne plus correctement, il ne répond plus à vos attentes actuelles ou vous avez tout simplement envie d’un nouvel appareil ? Plutôt que de le jeter à la poubelle ou de le laisser pourrir au fond d’un tiroir, le faire reprendre est une alternative bien plus intéressante. En effet, quel que soit son état actuel, votre ancien smartphone peut encore être utile. S’il fonctionne encore correctement, il peut être reconditionné et bénéficier d’une seconde vie. Si certains de ses composants (écran, batterie, haut-parleur, etc.) sont défectueux, ils peuvent être réparés/remplacés avant une revente. Dans les deux cas, vous recevez, en contrepartie, un paiement de la part de l’entreprise repreneuse.



Par ailleurs, même s’il ne fonctionne plus du tout, faire reprendre son smartphone permet d’éviter que ses composants électroniques ne viennent s’ajouter aux millions d’autres qui polluent déjà notre planète.

Chaque reprise téléphone est donc avant tout un geste écoresponsable grâce auquel vous pouvez, en prime, gagner de l’argent. De quoi financer une partie de votre nouveau smartphone, faire un cadeau ou tout simplement vous faire plaisir.

Où faire reprendre son téléphone ?

Pour faire reprendre votre téléphone, vous avez aujourd’hui le choix parmi plusieurs options. Cependant, la plus avantageuse et la plus rapide est sans doute de vous adresser à une plateforme spécialisée comme Back Market.



Numéro 1 sur le marché des smartphones reconditionnés, cette plateforme vous offre la possibilité de faire reprendre votre ancien téléphone à tout moment par l’un de ses nombreux partenaires reconditionneurs certifiés.



La procédure de reprise est simple et rapide. Il suffit de vous rendre dans la rubrique « Revendre » sur le site Back Market. Suivez ensuite les étapes pour faire évaluer votre ancien smartphone. Pour cela, il suffit de :

Préciser la marque et le modèle du téléphone ;

Fournir les précisions demandées concernant son état (écran, coque et contour, fonctionnement global de ses composants).

Vous recevrez alors instantanément une première estimation en ligne. Si celle-ci vous convient, remplissez le formulaire et envoyez votre smartphone gratuitement à l’adresse qui vous sera indiquée. Une fois votre appareil arrivé à l’usine, il sera analysé afin de confirmer l’estimation initiale. Si c’est le cas, vous recevrez directement un paiement sur votre compte bancaire.

En fonction de l’état du téléphone et du modèle concerné, vous pouvez ainsi, récupérer plusieurs centaines d’euros !

Dans le cas où l’expertise de votre smartphone ne correspond pas à l’estimation initiale, une offre plus équitable vous sera faite. Bien entendu, vous êtes libre de l’accepter, ou pas.



Précisons par ailleurs, qu’en plus des smartphones, Back Market assure également la reprise de vos autres objets électroniques utilisés afin de les recycler : consoles, tablettes, écouteurs, casques audio, etc.



Ne jetez donc plus vos anciens objets électroniques ! Faites le bon geste pour la planète et pour votre poche en assurant leur reprise.