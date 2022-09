Nouveaux Motorola Moto e22 et Moto e22i, de très beaux smartphones abordables

La marque Motorola étoffe son catalogue de smartphones en mettant sur le marché deux nouveaux modèles, le Moto e22 et le Moto e22i. Il s’agit de téléphones d’entrée de gamme mais qui propose un design particulièrement réussi notamment avec un bloc d’optiques à l’arrière plutôt discret et comptez sur une compatibilité Dolby Atmos. En voici tous les détails.

Après avoir complété la série de smartphones Motorola edge30 avec les versions edge30 neo, edge30 fusion et edge30 ultra, la marque semble aussi adresser l’entrée de gamme avec l’arrivée prochaine des modèles Moto e22 et Moto e22i. Malgré leur rang, ils proposent des caractéristiques techniques intéressantes comme la compatibilité avec le format audio Dolby Atmos pour profiter d’une spatialisation du son grâce à la présence de deux haut-parleurs stéréo et l’expérience multidirectionnelle de ce format. L’écoute est tout aussi efficace en mode filaire qu’en Bluetooth. Les mobiles disposent d’un port audio jack pour brancher directement un casque, sinon, on peut passer par la liaison sans fil. Le design des Moto e22 et e22i sont identiques avec des profils plats et des coins arrondis d’un très bel effet avec une coque arrière totalement plate. Le mobile est traité contre les éclaboussures auxquelles il peut résister mais il ne peut pas être immergé. Au dos, il y a le bloc d’optiques en haut à gauche. Il y a deux capteurs photo dont un module principal de 16 mégapixels accompagné d’un autre objectif de 2 mégapixels pour optimiser les photos de type portrait.

Plusieurs modes vidéo à disposition et un grand écran à 90 Hz

Pour se prendre en selfie avec les Motorola Moto e22 et Moto e22i, il y a un capteur de 5 mégapixels installé à l’avant. Si vous êtes du genre créatif, sachez qu’il est possible d’utiliser la fonction Dual View en mode vidéo pour capturer à la fois ce qui se passe devant le téléphone mais aussi derrière. Le mobile contient de nombreux autres modes de prises de vue dont celui qui permet de rester longtemps devant un sujet en le prenant en photo à intervalles réguliers, le time-lapse. Les résultats sont visibles sur l’écran LCD de 6,5 pouces. Il profite d’une fréquence de rafraîchissement de 90 Hz qui peut changer pour descendre à 60 Hz pour consommer moins, de manière automatique. Pour identifier le propriétaire du smartphone, il y a un lecteur d’empreinte digitale installé au niveau du bouton de mise en veille. Grâce à la fonction Power Touch, il est possible d’ouvrir directement une application de sa préférence en appuyant deux fois de suite sur le lecteur d’empreinte.

Système et prix des Moto e22 et Moto e22i

Les deux nouveaux smartphones Motorola Moto e22 et Moto e22i sont animés par un processeur Helio G37 avec 4 Go de mémoire vive et une capacité de 64 Go d’espace de stockage interne. Ils sont alimentés par une batterie ayant une capacité de 4020 mAh. Le Moto e22 fonctionne sous Android 12 avec l’interface développée par les équipes de Motorola alors que le Moto e22i dispose d’Android 12 Go Edition, prometteur d’une expérience logicielle fluide. Le smartphone Motorola Moto e22 sera décliné en deux coloris : noir et bleu pour un prix de 140 €. Le Moto e22i sera proposé en gris graphite ou blanc pour certains marchés à un prix de 130 €.