Premier passage sous Geekbench pour le processeur Google Tensor 2 à bord du Pixel 7 Pro

Le processeur Tensor est la première puce développée en interne par les équipes de Google et réalisée en collaboration avec Samsung. Si les chipsets Samsung Exynos et Qualcomm Snapdragon utilisent un gros cœur, trois cœurs moyens et quatre cœurs plus petits, le géant américain a préféré opter pour une architecture différente s’appuyant sur deux cœurs servant à gérer les tâches de premier plan, deux cœurs moyens et quatre petits cœurs. Les cœurs moyens sont d’ailleurs des modèles « anciens » puisqu’il s’agit de Cortex A-76 alors que les cœurs cortex A-78, plus puissants sont disponibles.

Une architecture différente des autres puces du marché

Le nouveau processeur Google Tensor 2 aussi connu sous le nom de code GS201 aura donc deux cœurs Cortex-X1, deux cœurs Cortex A-76 et quatre cœurs Cortex-A55. Il a été aperçu dans les listes de résultats de l’application de mesure de performances Geekbench livrant ses premiers résultats. Ceux-ci montrent un score multicœur supérieur d’environ 10% par rapport au score obtenu avec le Google Tensor installé au sein du Pixel 6 Pro. Ce gain de performances peut être attribué au fait que le cœur Cortex-X1 et les cœurs Cortex A-76 fonctionnent à des vitesses d’horloge plus élevées que sur le précédent chipset. En outre, la puce profite également d’une finesse de gravure de 4 nm contre 5 nm pour le premier Tensor, le rendant ainsi intrinsèquement plus puissant car plus efficient.

Quid des autres parties du processeur ?

Outre la partie CPU, la partie GPU est également importante surtout en cette période où les jeux sont devenus de plus en plus présents sur les mobiles capables d’en faire tourner avec une très bonne jouabilité. Cela peut aussi aider dans le traitement des photos. Ainsi, le Tensor 2 de Google serait 20% plus rapide et 20% plus économe en énergie que le circuit graphique installé à bord du premier Tensor. Enfin, notez que le module d’intelligence artificielle (TPU) devrait profiter d’un meilleur traitement et des améliorations sont également prévues pour l’encodage et le décodage des vidéos.



En tout état de cause, il semble que Google ne cherche pas spécialement à disposer du processeur le plus rapide mais destine plutôt son nouveau chipset à produire des performances les plus élevées possibles tout en assurant une température de fonctionnement idéale et une parfaite corrélation avec le système dont le géant américain maîtrise les tenants et les aboutissants.