iFixit pour l’iPhone 14 : l’iPhone le plus réparable depuis des années

Les nouveaux iPhone 14 sont maintenant disponibles et le site spécialisé iFixit a pu décortiquer l’iPhone 14 pour voir s’il était facilement réparable. Le bilan est qu’il serait l’iPhone le plus réparable depuis des années, selon le site.

L’iPhone 14 est actuellement proposé sur le site d’Apple ainsi que dans les boutiques de la marque. Comme la plupart des smartphones, il est passé entre les mains des experts du site iFixit dont c’est la spécialité d’ouvrir les appareils pour voir leurs entrailles et déterminer s’ils sont facilement réparables ou pas. Dans le cas particulier de l’iPhone 14, Apple a semble-t-il revue sa copie en termes de fabrication et d’organisation des composants internes du téléphone. Ceux-ci sont assez faciles d’accès, simplement en enlevant la vitre arrière.

Précédemment, l’écran devait être démonté pour accéder aux mêmes composants. Toutefois, la marque à la pomme continue sa politique de certification des pièces détachées afin que celles-ci soient parfaitement conformes à celles installées à l’origine. En outre, les composants doivent être authentifiés après leur installation.

Des outils spécifiques sont nécessaires au démontage de l’iPhone 14 ce qui ne va pas vraiment dans le sens d’une réparabilité universelle que l’on pourrait pratiquer avec des outils qui servent également à démonter d’autres téléphones portables, par exemple.

La note de réparabilité attribué par iFixit à l’iPhone 14

Le bilan du site iFixit donne une note de 7/10 à l’iPhone 14 pour sa réparabilité. Ce score est obtenu notamment grâce à sa nouvelle conception interne et en prenant en compte le fait de pouvoir démonter « soi-même » l’appareil. Cette note ne doit pas être confondu avec l’indice de réparabilité qui, englobe des critères plus larges comme le fait de prendre en compte toute la chaîne de la réparation via les réparateurs tiers dont la disponibilité et les prix des pièces détachées.

De ce point de vue, l’indice de réparabilité de l’iPhone 14 est à peine supérieur à celui obtenu par son prédécesseur, l’iPhone 13. Il reste encore du chemin à parcourir pour qu’Apple rende ses téléphones facilement réparables, à l’image de certains mobiles d’autres marques mais le mouvement est enclenché en espérant que la marque à la pomme pousse encore un peu plus loin ce principe avec son prochain modèle d’iPhone.