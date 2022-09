L'iPhone 14 est en promotion chez Bouygues Telecom à moins de 1 000€ !

Vous êtes à la recherche d'un bon plan pour l'achat du tout dernier iPhone d'Apple ? Alors l'offre de Bouygues Telecom devrait vous intéresser : l'iPhone 14 est disponible chez cet opérateur de réseau mobile à moins de 1 000€ ! Vous bénéficiez en effet de 80€ de remise après votre achat et pouvez également profiter d'une reprise de votre mobile pour réaliser encore plus d'économies !

L'iPhone 14 : une sortie tant attendue

Le nouveau bijou de la marque à la pomme est enfin sorti vendredi 16 septembre dernier : l'iPhone 14 ! Les amateurs des produits Apple ont pu profiter des offres en précommande proposées par certains sites marchands. Bouygues Telecom propose, quant à lui, de bénéficier d'une remise de 80€ sur l'achat de votre nouvel iPhone en passant par son site officiel, avec quelques autres avantages que nous vous partageons en seconde partie d'article !

Prenons d'abord le temps de préciser les spécificités du nouveau produit d'Apple. L'iPhone 14 possède un écran de haute qualité - Super Retina XDR - mesurant 6,1 pouces. Les matériaux utilisés sont qualitatifs en plus d'être résistants : un écran en Ceramic Shield, une résistance à l'eau, un appareil en aluminium de qualité aérospatiale.

À la pointe de la technologie, si vous êtes victime d'un accident de la route, votre nouveau smartphone sera en capacité d'appeler de manière automatique les secours et même d'en informer vos contacts d'urgence.

L'iPhone 14 permet par ailleurs de naviguer sur la toile et de regarder vos vidéos en toute sérénité grâce à une autonomie de près de 20 heures.

Ce petit bijou vous réserve encore bien des surprises ! Découvrez le détail sur le site officiel d'Apple et sur le site de Bouygues Telecom, lors de votre achat.

Bouygues Telecom et sa remise de 80€

En passant par l'opérateur Bouygues Telecom, vous pourrez bénéficier d'une réduction de 80€ sur la somme totale de l'achat de votre iPhone 14 !

Vous avez l'opportunité de personnaliser votre téléphone en fonction de vos besoins et envies. Ainsi, il vous est demandé de sélectionner sa couleur parmi cinq choix (minuit, lumière stellaire, mauve, rouge et bleu), puis la mémoire (128Go, 256Go et 512Go).

Bouygues Telecom vous offre également la possibilité de souscrire à un forfait B&You sans engagement pour accompagner votre achat (100Mo, 1Go, 60Go, 100Go, 130Go ou 200Go).

Après avoir effectué ce dernier, vous recevrez toutes les instructions nécessaires par mail pour bénéficier du remboursement des 80€ offerts !

Voici donc le tarif de votre smartphone selon la mémoire choisie :

iPhone 14 - 128Go : 979€ au lieu de 1059€

au lieu de 1059€ iPhone 14 - 256Go : 1099€ au lieu de 1179€

au lieu de 1179€ iPhone 14 - 512Go : 1349€ au lieu de 1429€

Ce n'est pas tout ! L'opérateur vous permet de profiter d'une "reprise mobile" afin de réduire la note de votre acquisition. Retrouvez la démarche à réaliser étape par étape sur le site officiel de Bouygues Telecom. Enfin, si vous achetez votre iPhone 14 avant ce dimanche 25 septembre, minuit, la livraison à domicile vous sera offerte !

