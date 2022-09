Le Oppo A17 déjà lancé sur certains marchés avec deux caméras de 50 mégapixels

Les futurs smartphones Oppo A17 doivent venir remplacer les actuels Oppo A16, modèles d’entrée de gamme qui s’adressent à un très large public avec des tarifs particulièrement abordables. Comme celui du Oppo A16, celui du Oppo A17 n’est pas très élevé puisqu’il est annoncé à environ 130 dollars en Malaisie. Le nouveau modèle Oppo A17 profite d’un design qui semble particulièrement réussi notamment avec des bords plats et deux cercles à l’arrière pour intégrer les capteurs photos laissant le reste du dos totalement épuré. Le smartphone est décliné en noir ou en bleu.

Quelle configuration technique pour le Oppo A17 ?

Techniquement, le Oppo A17 utilise un processeur MediaTek Helio G35 associé à 4 Go de mémoire vive et une capacité de stockage de 64 Go de mémoire interne dont nous ne savons pas s’il est possible d’étendre cet espace grâce à une carte mémoire micro SD. Il y a un écran LCD de 6,56 pouces à l’avant de l’appareil affichant une définition 720x1600 pixels avec une fréquence de 60 Hz. L’écran a une encoche pour abriter le capteur frontal de 5 mégapixels sans autofocus. À l’arrière, il y a un capteur principal de 50 mégapixels ouvrant à F/1.8 avec un capteur de profondeur de 2 mégapixels qui permet d’optimiser les photos prises en mode portrait. Il n’y a pas de capteur ultra grand-angle.

L’appareil est alimenté par une batterie d’une capacité de 5000 mAh ce qui devrait lui apporter une autonomie d’au moins deux jours. Plusieurs modes de conservation de la batterie sont proposés dans les paramètres du téléphone, comme sur les autres mobiles de la marque. Le Oppo A17 est capable de résister à des projections d’eau, certifié IPX4. Il est animé par le système Android 12 avec une surcouche logicielle ColorOS 12.1.

Quand sera-t-il disponible chez nous ?

Vu que le mobile est maintenant officiel sur certains marchés, nous attendons sa présentation dans d’autres pays dont la France. Difficile de dire s’il sera proposé d’ici la fin de l’année sur notre marché. Restera aussi à en connaître le prix.