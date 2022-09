Le Samsung Galaxy S23 Ultra passe les premières certifications, signifiant un lancement imminent

Les séries des Galaxy S22 sont arrivées bien plus tôt que les années précédentes et il pourrait en être de même pour leurs successeurs. En effet, nous savons que le géant sud-coréen travaille sur les séries Galaxy S23. Le Galaxy S23 Ultra, la version la plus aboutie vient d’être repéré sur des listes de certification signifiant un lancement imminent et livrant quelques détails à son sujet.

Les séries Galaxy S22 ont été officialisées en tout début d’année et celles qui vont leur succéder devrait être présentées à la même période l’année prochaine. Malgré le fait que le lancement soit prévu d’ici quelques mois, le Galaxy S23 Ultra vient d’être repéré sur la liste de certification 3C. Cela nous permet de confirmer le numéro de modèle du prochain téléphone le plus haut de gamme de la série S23 portant la référence SM-S9180. Selon le rapport, il supporte une charge d’au moins 25 watts. En effet, la société a utilisé un chargeur limité à 25 watts pour les tests. Toutefois, il faut se rappeler que Samsung ne livre plus les blocs d’alimentation dans les boîtes de ses derniers smartphones, en tout cas, pour les plus haut de gamme ce qui devrait signifier que le packaging du Galaxy S23 Ultra en sera aussi dépourvu.

Une charge maximale possible jusqu’à 45 watts, comme le Galaxy S22 Ultra ?

Actuellement, le Galaxy S22 Ultra supporte la charge jusqu’à 45 watts en mode filaire et jusqu’à 15 watts en sans-fil, par induction. Il peut également offrir la charge inversée pour recharger des petits objets connectés comme des écouteurs (de la marque ou pas). Il est donc très vraisemblable que le Galaxy S23 Ultra accepte également de telles puissances de charge. Il faudra pouvoir tester pleinement l’appareil pour voir ce dont il est réellement capable dans ce domaine. À priori, il ne faut pas s’attendre à pouvoir charger à plus de 45 watts ce qui est, pour le moment, la limite chez Samsung bien que d’autres fabricants aient depuis longtemps dépassé ce seuil proposant jusqu’à 150 watts pour les plus rapides, chez realme, OnePlus, par exemple.

Les caractéristiques techniques du Galaxy S23 Ultra attendues sont la présence d’un chipset Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 ce qui pourrait être la seule version, les précédents étant déclinés avec du Qualcomm mais également du Exynos pour certains marchés. Il est pressenti avec le même écran que le Galaxy S22 Ultra, la même caméra frontale. Ce qui serait nouveau, c’est son capteur photo principal de 200 mégapixels à l’arrière. Il serait accompagné des mêmes capteurs de 12 mégapixels que le modèle actuel avec un zoom optique 3x et un autre 10x.