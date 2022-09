Forfait mobile : de nouvelles promos exceptionnelles ont débarqué aujourd'hui !

De nouvelles promotions pour votre forfait mobile sans engagement à prix mini ont débarqué aujourd'hui chez les MVNO. Prixtel propose quatre forfaits flexibles dont la série limitée Oxygène à partir de 7.99€ sans condition de durée. Syma Mobile de son côté affiche une offre canon avec 50Go à 7.99€ par mois à VIE. Vous trouverez également aujourd'hui trois nouveaux forfaits 20, 70 et 110Go à prix fixe chez Coriollis. Les MVNO Auchan Telecom, Cdiscount Mobile et NRJ Mobile qui profitent du réseau Bouygues Telecom font eux aussi le plein de promotions. Voici un récap de ces bonnes affaires à durée limitée

Les forfaits flexibles de Prixtel en promo à partir de 6.99€ par mois

L'opérateur Prixtel propose quatre forfaits mobiles neutres en CO2 et qui s'ajustent chaque mois à la consommation internet. Ces offres mobile sans engagement de durée sont disponibles à prix réduits jusqu'au 04 octobre inclus. Le tarif promotionnel est valable pour une période 12 mois hormis la série limitée Oxygène dont le prix est fixe et n'évoluera donc pas au bout d'un an.

Chaque abonnement Le petit, Le grand, Le géant et l'offre Oxygène embarque les appels, SMS et MMS illimités en France, depuis l'UE et DOM. Pour les usages Web, les gigas compris chaque mois sont utilisables sur le réseau 4G de SFR en France métropolitaine. Si vous êtes prêts à passer à la 5G, vous pourrez en profiter avec le forfait Oxygène pour 8€ de plus par mois ou encore avec l'offre Le géant pour 5€ de plus par mois. En Europe et DOM, vous disposerez de 10 ou 20Go par mois selon l'abonnement souscrit.

Pour résumer, Prixtel propose :

Le forfait Le petit 24/24 de 30 à 50Go en France + 10Go en UE et DOM dès 6.99€ pendant un an puis 9.99€

en France + 10Go en UE et DOM pendant un an puis 9.99€ La série limitée Oxygène de 50 à 130Go + 20Go en UE et DOM à partir de 7.99€ sans condition de durée

L'offre Le grand 24/24 de 70 à 110Go + 20Go en UE et DOM dès 8.99€ par mois la première année puis 11.99€

+ 20Go en UE et DOM la première année puis 11.99€ Le maxi forfait Le géant de 100 à 160Go + 20Go en UE et DOM dès 10.99€ pendant un an puis 13.99€

Le forfait 50Go valable à VIE de Syma Mobile

Chez Syma Mobile, vous avez jusqu'au 4 octobre inclus pour vous procurer un forfait illimité avec 50Go au prix canon de 7.99€ par mois à VIE. Cet abonnement de téléphone sans engagement de durée comprend les appels, SMS et MMS illimités en France et partout en Europe, au Liechtenstein, en Norvège et en Islande. Pour les usages internet, 50Go sont mis à disposition sur le réseau 4G de SFR en France dont 5Go sont utilisables en UE et DOM. Vous disposerez également des appels illimités vers les fixes de 100 destinations et les mobiles Européens.

Ce MVNO affiche trois autres séries limitées à prix promo et ce pour une période de 12 mois. Vous pourrez en effet opter :

Le forfait 24/24 + 30Go à 6.99€ pendant un an puis 9.99€

pendant un an puis 9.99€ L'abonnement 24/24 + 70Go en promo à 8.99€ la première année puis 11.99€

la première année puis 11.99€ Le forfait illimité 100Go à 10.99€ pendant un an puis 13.99€

Trois nouveaux forfaits pas chers et sans condition de durée chez Coriolis

L'opérateur Coriolis de son côté propose trois nouveau forfaits pas chers valables sans condition de durée et ce jusqu'au 4 octobre inclus. Les trois formules fonctionnent sur le réseau SFR et sont sans engagement de durée.

Quelle que soit l'offre que vous choisirez, vous profiterez des appels, SMS et MMS illimités en France mais aussi depuis l'Europe et DOM. Pour la data, vous pourrez obtenir :

20Go en France dont 7Go en UE et DOM à 6.99€

70Go dans l'hexagone dont 9Go en UE et DOM à 9.99€

110Go en métropole dont 14Go depuis l'Europe et DOM à 12.99€

Les nouvelles promos sur le réseau Bouygues Telecom

En optant pour un forfait Cdiscount Mobile, Auchan Telecom ou NRJ Mobile, vous profiterez du réseau de qualité de Bouygues Telecom. Ces trois opérateurs affichent de nouvelles séries limitées à prix canon et ce jusqu'au 4 octobre.

Le MNVO Cdiscount Mobile met en avant trois forfaits illimités en promotion dont un abonnement 50Go à seulement 7€99 par mois et pas que la première année. Les deux autres, l'offre 30Go à 6.99€ et la formule 100Go à 9.99€ sont à prix réduits durant un an. Ces trois abonnements sans engagement de durée incluent les communications illimitées aussi bien en France que depuis l'UE et DOM. Pour la data, vous pourrez donc profiter de 30, 50 ou encore 100Go en France sur le réseau 4G et 10,11 et 13Go respectivement depuis l'Europe et les DOM.

Chez NRJ Mobile, ce sont trois forfaits illimités sans condition de durée qui sont mis en avant. Le premier et le moins cher offre 40Go en France et 9Go en EU/DOM pour 7.99€. Le second permet d'utiliser jusqu'à 70Go d'internet en France et 12Go en Europe et DOM à 9.99€ . Le troisième facturé 12.99€ inclut 120Go en France et 13Go en Europe et DOM. Les appels, SMS et MMS sont à volonté quel que soit l'abonnement que vous choisirez.

Enfin, l'opérateur Auchan Telecom affiche lui aussi trois promos avec de l’illimité jusqu'au 4 octobre avec au choix :