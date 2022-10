OnePlus 11 Pro, des rendus du design et toutes les caractéristiques connues avant son lancement en 2023

Le OnePlus 10 Pro a été annoncé en tout début d’année 2022 pour le marché chinois puis quelques mois plus tard pour les marchés européens dont celui de la France. Son successeur pourrait suivre le même calendrier. Une fois de plus, c’est par l’intermédiaire d’un leaker particulièrement bien renseigné, Steve Hemmerstoffer, alias @OnLeaks sur Twitter que l’on entrevoit ce à quoi pourrait bien ressembler le futur mobile haut de gamme de la marque OnePlus. Il détaille également de très nombreux éléments de ce qui pourrait être sa fiche technique.

Quel design pour le OnePlus 11 Pro ?

Comme on peut le voir sur les rendus particulièrement réalistes publiés sur le site Smartpix.com relayé par 91mobiles.com, le mobile disposerait d’un bloc d’optiques extrêmement imposant à l’arrière avec des capteurs tous intégrés au sein d’un cercle au large diamètre. Comme sur les OnePlus 10 Pro et OnePlus 10T, le OnePlus 11 Pro proposerait également des flashes parfaitement harmonisés avec les capteurs. La mention Hasselblad, le partenaire chargé du traitement d’image est visible entre les objectifs ce qui signifie que les équipes de développement auraient participé à l’optimisation du rendu des photos, comme pour le OnePlus 10 Pro (mais pas sur le OnePlus 10T). En façade, il y a un poinçon en haut à gauche. Bonne nouvelle, le OnePlus 11 Pro aurait un bouton poussoir Alert Slider pour mettre en sourdine d’un seul geste, sans avoir à déverrouiller le mobile.

Quelles caractéristiques techniques attendues pour le OnePlus 11 Pro ?

Toujours d’après @OnLeaks, le OnePlus 11 Pro pourrait disposer d’un écran AMOLED de 6,7 pouces avec une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz maximum. Il embarquerait un chipset Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 dont l’annonce est attendu mi-novembre par le fondeur américain. Il pourrait disposer jusqu’à 16 Go de mémoire vive et comptez jusqu’à 256 Go d’espace de stockage interne. Une version pourrait également être proposée avec 8+128 Go. Le mobile devrait être compatible Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, NFC et disposer d’un GPS prévis. Il serait compatible Dolby Atmos.

Pour la partie photo, il est attendu avec un capteur principal de 50 mégapixels, un objectif ultra grand-angle de 48 mégapixels et un téléobjectif de 32 mégapixels capable de zoomer optiquement en 2x. À l’avant, il y aurait un capteur de 16 mégapixels pour se prendre en selfie et faire des appels vidéo.

Le OnePlus 11 Pro pourrait supporter une charge de 100 watts pour sa batterie qui aurait une capacité de 5000 mAh. La date de lancement du OnePlus 11 Pro n’est pas encore connue mais il se murmure qu’il pourrait être officialisé dans le courant du premier trimestre 2023.