Votre forfait mobile 10Go à seulement 5.49€ sur le réseau Orange ou SFR au choix

Avec quatre forfaits mobiles ajustables sur le réseau Orange ou SFR au choix, l'opérateur YouPrice séduit les internautes. Sa première formule appelée Le One est l'une des meilleures offres sans engagement du marché pour les petits budgets. De 10 à 30Go par mois, cet abonnement de téléphone démarre à seulement 5.49€. Vous voulez en savoir plus sur cette bonne affaire ? On vous dit tout dans la suite de cet article !

Réduisez votre facture mobile grâce au forfait mobile ajustable de YouPrice

Le forfait ajustable Le One de YouPrice vous permet de réduire votre facture mobile et de profiter du réseau Orange ou SFR au choix. En plus de ces deux gros atouts, trois paliers de facturation sont proposés en fonction de votre consommation en data. Vous paierez ainsi le prix le plus juste chaque mois et éviterez les surfacturations.

Ce forfait mobile Le One démarre à 5,49 €/mois (9,99 €/mois après la première année) pour le premier niveau comprenant jusqu'à 10Go de données mobiles par mois en France métropolitaine. Au-delà de 10Go, le second palier offrant jusqu'à 20Go sera appliqué. Celui-ci est facturé 6.49€ pendant un an puis 12.99€. Avec le troisième palier, vous pourrez naviguer sur internet jusqu'à 30Go au prix de 7.49€ par mois la première année puis 14.99€.

En matière de communications, ce forfait pas cher inclut les appels et SMS et MMS illimités en France métropolitaine. En Europe et DOM, vous pourrez utiliser ces mêmes options de téléphonie vers ces zones et la France. Vous aurez également la possibilité d'utiliser l'internet mobile jusqu'à hauteur de 10Go par mois depuis l'UE et DOM.

Si vous voulez profiter de la 5G d'Orange ou de SFR, l'opérateur met à disposition une option 5G à 4€ par mois. Vous pourrez ainsi bénéficier d'un forfait 5G pour seulement 9.49€ la première année puis 13.99€.

Trois autres forfaits flexibles pour davantage d'internet

Vous voulez davantage d'internet chaque mois ? YouPrice a ce qu'il faut avec trois autres forfaits flexibles sans engagement valables sur le réseau Orange ou SFR. Vous pourrez choisir :

La formule L'Essentiel de 60 à 110Go dès 7.49€ par mois ( 12.99€ après la première année)

par mois ( 12.99€ après la première année) La formule Le Plus de 110 à 150Go dès 10.49€ par mois pendant un an puis 15.99€ par mois

par mois pendant un an puis 15.99€ par mois L'abonnement L'Optimal de 160 à 220Go dès 18.49€ par mois les douze premiers mois puis 22.99€

Avec ces trois formules YouPrice, vous disposerez des appels, SMS et MMS illimités dans toute la France métropolitaine, mais également depuis l’UE et les DOM. Le volume Web alloué depuis les zones précédemment citées sont de respectivement 14 Go, 16Go et 22Go.