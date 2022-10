Samsung Galaxy S23, une batterie de 3900 mAh et des rendus d’un design très réaliste

Fin septembre, le pronostiqueur OnLeaks publiait un message sur l’un de ses sites montrant ce qui pourrait bien être le design du prochain smartphone Samsung Galaxy S23. Le modèle Galaxy S23+ était également concerné. On peut notamment voir les capteurs photo à l’arrière qui semble juste posés sur le dos du smartphone, pour un design particulièrement épuré, s’inspirant directement de l’actuel Galaxy S22 Ultra qui utilise ce principe. Des photos réalistes de l’appareil ont été publiés sur la toile notamment pour son coloris noir mais également le modèle qui sera proposé en blanc.

Une batterie plus importante et une autonomie prévue à la hausse

Pour les caractéristiques techniques, c’est Digital Chat Station, au bilan très positif qui semble croire que le Galaxy S23 de Samsung sera équipé d’une batterie ayant une capacité de 3900 mAh. Rappelons que le Galaxy S22 dispose d’une batterie de 3700 mAh. On peut donc s’attendre à une plus grande autonomie avec le nouveau modèle étant donné que celui utilise la même taille d’écran (6,1 pouces sur une dalle AMOLED) et que la plupart des composants auront la même consommation d’énergie que le Galaxy S22. Les dimensions du Galaxy S23 seraient les mêmes que le Galaxy S22.

Les autres caractéristiques attendues

La série des smartphones Samsung Galaxy S23 est pressentie pour accueillir le chipset Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2. Il est toutefois possible que le mobile soit décliné avec un processeur Samsung Exynos sur certains marchés. Toutes les versions du S23 profiteront d’une capacité de charge à 45 watts. Enfin, la version ultime, le Galaxy S23 Ultra de Samsung est attendu avec un capteur photo principal de 200 mégapixels. Rappelons que l’annonce officielle pour la série des Galaxy S23 devrait avoir lieu au début de l’année 2023.