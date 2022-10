Forfait mobile 50Go à seulement 8.99€ : la promo de l'opérateur Prixtel à ne pas rater !

Vous avez envie de vous mettre au vert dans tous les domaines de la vie quotidienne ? Bonne nouvelle, le forfait flexible de Prixtel 50Go est non seulement neutre en CO2, mais aussi en promotion jusqu'au 18 octobre prochain inclus ! 3€ de remise mensuelle pendant 1 an, nous vous présentons cette offre sans engagement en détail dans cet article !

Une offre flexible, neutre en CO2 et économique

Chez Prixtel, les forfaits sont flexibles, neutres en CO2, et ce n'est pas tout ! En effet, l'opérateur a décidé de prolonger sa promotion permettant aux utilisateurs de profiter d'une réduction sur ses offres mobiles, valable la première année d'abonnement ! Pour saisir cette offre promotionnelle, il vous faudra sauter le pas avant mardi 18 octobre prochain, minuit !

L'offre qui nous intéresse tout particulièrement aujourd'hui n'est autre que le forfait Le grand, qui propose jusqu'à 90Go d'internet en France métropolitaine et que nous vous détaillons en seconde partie d'article.

Avant cela, nous allons vous présenter l'opérateur, ses engagements et le principe de flexibilité de ses forfaits mobiles en quelques lignes.

L'opérateur de réseau mobile Prixtel, si vous ne le connaissiez pas encore, s'est engagé depuis plus de deux ans dans une démarche écoresponsable visant à réduire et compenser les émissions de dioxyde de carbone engendrées par l'utilisation des forfaits mobiles ainsi que par l'activité de l'entreprise. Pour ce faire, il a planté quelque 9000 pins et chênes sur son parc situé dans le Loir-et-Cher ou encore accompagné des agriculteurs qui souhaitaient, eux aussi, réduire leur empreinte écologique en mettant en place diverses actions (plantation de prairies temporaires, rénovation d'habitats pour animaux, etc.). Membre du Climate Act, Prixtel vise un objectif ambitieux : compenser 100% des émissions de CO2 d'ici 2040 !

Ce dernier s'attelle par ailleurs à proposer des forfaits flexibles afin que les utilisateurs puissent payer au plus près de ce qu'ils consomment. Ces derniers peuvent ainsi varier leur consommation de data en fonction de leur budget mensuel, de leurs besoins et même selon leurs envies ! C'est possible grâce aux trois paliers data constitutifs de chaque forfait mis à disposition par Prixtel.

Le forfait Le grand : de 50Go à 90Go dès 8,99€ par mois

Avec l'offre Le grand, vous pourrez surfer sur le net à hauteur de 90Go en France métropolitaine à prix réduit pendant 1 an ! Voici précisément comment se présente le forfait du jour :

jusqu'à 50Go : 8,99€/mois pendant 1 an puis 11,99€/mois

pendant 1 an puis 11,99€/mois de 50Go à 70Go : 11,99€/mois pendant 1 an puis 14,99€/mois

pendant 1 an puis 14,99€/mois de 70Go à 90Go : 14,99€/mois pendant 1 an puis 17,99€/mois

Notez que la réduction mensuelle s'applique la première année d'abonnement, quels que soient les paliers data utilisés au cours de cette période.

Vous êtes amené à vous déplacer à l'étranger ? Pas de panique, l'opérateur vous fournit jusqu'à 20Go que vous pourrez utiliser afin de rester connecté depuis les pays de l'Union européenne et les départements d'outre-mer.

L'illimité sera également proposé pour que vous puissiez appeler et envoyer vos messages à votre convenance en France métropolitaine comme depuis les destinations précitées.

Enfin, sachez que les forfaits de Prixtel sont sans engagement, vous permettant de résilier votre abonnement à tout moment et sans frais à votre charge.