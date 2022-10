Xiaomi Poco F4 : Il est au prix le plus bas depuis sa sortie !

Le Xiaomi POCO F4 est un smartphone puissant et polyvalent dévoilé en Juillet 2022 par le géant chinois. Des performances gaming optimales, un bon appareil photo, une charge rapide et un écran réussi, beaucoup de qualité pour un prix réduit. Disponible à 399€ pour sa sortie, son prix est aujourd'hui à 349€ sur la boutique officielle de Xiaomi sur Rakuten. Un smartphone au rapport qualité/prix indéniable en promotion, vous êtes sûrs de réaliser une bonne affaire pour vous procurer un smartphone qui durera dans le temps.

Une belle promotion pour un téléphone performant et polyvalent qui sera un vrai partenaire au quotidien. Idéal pour jouer sur votre smartphone, son écran et ses performances nous avait impressionnés lors de notre test complet du smartphone.

Design et écran du Xiaomi Poco F4

Trois coloris différents sont proposés pour le Poco F4 5G (argent, noir et vert). Il a un poids de 195 g et mesure 163,2 x 75,95 x 7,7 mm. Concernant les connecteurs, il est équipé d'un port USB Type-C 2.0. L'appareil est double SIM (nano SIM). Au niveau de l'écran, le Poco F4 5G, smartphone de Xiaomi, possède une dalle Amoled avec 2400 X 1080 px de définition, un taux de rafraîchissement de 120 Hz et 6,67 pouces de diagonale. À noter que l'écran est également enrichi de la reconnaissance faciale pour le déverrouiller et d'un capteur d'empreinte digitale.

Photo et vidéo du Poco F4

Voici quelques informations qui intéresseront les amateurs de photographie : le Poco F4 5G embarque quatre modules photos, trois modules arrière et un à l'avant. L'objectif principal se caractérise par une résolution de 64 Mpx et par une ouverture relative de f/1.79. Le deuxième objectif arrière propose, lui, une résolution de 8 Mpx et une ouverture relative de f/2.2. Quant au dernier objectif arrière, il est doté de 2 Mpx de résolution et d'une ouverture relative de f/2.4. L'objectif avant est doté pour sa part de 20 Mpx de résolution. Par le biais de ce mobile, enregistrez ou lisez vos clips vidéo en 4K@60 IPS. Un stabilisateur électronique vous assurera des photos réussies.

Performances et autonomie de ce Xiaomi Poco F4

Nous retrouvons la puce Snapdragon 870. Elle intègre un processeur 8 cœurs cadencé à 3,2 GHz ainsi qu'une puce graphique Adreno 650. La RAM de cette puce est de 6 Go. Du côté de la connectivité et du réseau, le portable possède la 4G et la 5G ainsi que le wifi 6 (ax). L'appareil est livré sous Android 12. Côté endurance, sa batterie d'une capacité de 4 500 mAh se recharge avec la charge rapide 67 W.