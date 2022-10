Dernière chance pour profiter d'un forfait mobile pas cher sur le réseau Bouygues Telecom

Les forfaits mobiles en promotion chez Cdiscount Mobile expirent ce mardi 18 octobre minuit. Il n'est pas trop tard pour vous procurer un abonnement de téléphone illimité et sans engagement dès 6.99€ par mois sur le réseau Bouygues Telecom. Vous voulez en savoir plus ? Voici tous les détails de ces bonnes affaires à saisir chez cet opérateur virtuel !

30Go ou 120Go : Deux forfaits pas chers et pas que la première année

Cdiscount Mobile vous propose de vous équiper d'un forfait mobile pas cher sur le réseau Bouygues Telecom à seulement 7.99€ par mois et pas que la première année. Cette offre disponible jusqu'au 18 octobre, vous permettra de profiter de vos 30Go sur le réseau 4G de Bouygues Telecom en métropole dont 8 Go en UE et DOM en 4G. Vous pourrez également appeler et échanger des SMS et MMS comme bon vous semble en France mais aussi en voyage en Europe et DOM.

Si vous désirez profiter davantage d'internet chaque mois à prix canon sans condition de durée, Cdiscount Mobile met en avant ce forfait 120Go à 13.99€ par mois. Cet abonnement de téléphone contient donc une enveloppe confortable de 120Go en France jusqu'en 4G et 13Go en UE et DOM. Les appels, SMS et MMS sont illimités depuis la France; Europe et DOM.

Deux autres forfaits mobiles en promotion pendant un an

L'opérateur propose deux autres forfaits mobiles en promotion pour une période de 12 mois avec un premier comprenant 20Go à 6.99€ et le second avec 100Go à 10.99€ par mois. Ces deux offres mobiles sans engagement de durée intègrent les appels, SMS et MMS à volonté dans l'hexagone et en voyage ( EU/DOM). Depuis ces mêmes zones, l'opérateur alloue respectivement 10Go et 13Go d'internet par mois en 4G.

Un forfait 5G à seulement 18.99€ sur le réseau Bouygues Telecom

L'opérateur alternatif Cdiscount Mobile vous offre la possibilité de profiter de la 5G de Bouygues Telecom à seulement 18.99€ par mois. Le forfait mobile compatible 5G et sans engagement de durée contient 130Go de données mobiles en France, 25Go en EU et DOM en 4G ainsi que les appels, SMS et MMS illimités en France métropolitaine. Vous profitez des appels/SMS/MMS de votre forfait comme en France métropolitaine depuis 38 destinations incluses (27 pays de l'UE + Islande, Liechtenstein, Norvège +t 8 destinations en Outre-mer).