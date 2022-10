Duel de forfait mobile avec 110Go à prix canon : Free Mobile vs YouPrice

Envie de faire le plein de data ? Parce que l'on sait qu'il n'est pas toujours évident de s'y retrouver parmi toutes les offres proposées par les opérateurs, nous vous avons préparé un duel de forfaits avec 110Go d'internet ! Alors, quelle offre mobile vous conviendra le mieux : la série Free de Free Mobile ou le forfait Le plus de YouPrice ?

Free Mobile et YouPrice : une offre mobile avec 110Go

Les opérateurs Free Mobile et YouPrice proposent tous deux une offre mobile sans engagement avec 110Go d'internet en France métropolitaine.

Chez Free Mobile, la série Free 110Go est disponible jusqu'au 25 octobre prochain inclus et sera valable 1 an à compter de la date de votre souscription. Au-delà, la série Free évolue de manière automatique vers le forfait Free 5G à 19,99€ par mois.

Le forfait Le plus de YouPrice est, quant à lui, à prix réduit la première année d'abonnement. En effet, les trois paliers data qui constituent ce dernier bénéficient d'une remise mensuelle de 5,50€ sur le tarif de base ! Vous pouvez ainsi faire l'économie de 66€ avec cette offre promotionnelle.

Quel forfait choisir : la série Free ou le forfait Le plus ?

Voici les critères sélectionnés pour vous aider à faire votre choix :

Le prix : le forfait Le plus est plus économique. 10,49€ par mois pendant 1 an contre 13,99€ par mois facturés par Free Mobile.

La pérennité de l'offre : le forfait Le plus n'évolue pas en termes de garanties au bout des 12 premiers mois d'abonnement, mais en termes de tarif (+5,50€/mois). La série Free, elle, évoluera vers le forfait Free 5G avec de nombreuses garanties supplémentaires, entrainant une hausse du prix : 19,99€/mois - excepté pour les abonnés Freebox (15,99€/mois) et Freebox Pop (9,99€/mois).

La data à l'étranger : les deux offres mobiles proposent 16Go utilisables depuis les pays de l'UE et les DOM.

La flexibilité de l'offre : seul le forfait Le plus est flexible, vous permettant d'adapter votre consommation de data en fonction de vos besoins comme de vos envies (de 110Go à 150Go) !

Le réseau utilisé : Free Mobile utilise son propre réseau. Avec YouPrice, vous avez le choix parmi les réseaux Orange et SFR.

Les petits plus : YouPrice vous donne la possibilité d'opter pour le réseau 5G en versant la somme supplémentaire de 4€ par mois. Avec Free Mobile, vous bénéficiez du Free WiFi en illimité depuis la France métropolitaine.