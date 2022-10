Oppo Reno8 Pro House of Dragon Edition limitée bientôt lancée sur certains marchés ?

Si la plupart des produits high-tech sont déjà attirants par certains côtés, d’autres le sont encore plus notamment grâce à des collaborations entre les marques et certains fournisseurs de contenus. Ainsi, les fans des différents films ou séries, par exemple peut-être aux anges lorsqu’un dispositif reprend les couleurs de leurs personnages favoris. Récemment, Oppo a lancé la série de smartphones Reno8 avec le modèle Reno8 Pro. Or, le fabricant chinois a conclu un partenariat avec la chaîne américaine HBO pour lancer une édition spéciale limitée du Reno8 Pro, le Reno8 Pro House of Dragon.

Rappelons que la série House of Dragon est le prequel à la très populaire série Game of Thrones et actuellement en diffusion. Le smartphone Oppo Reno8 Pro House of Dragon serait disponible dans le réseau Flipkart, mais la marque n’a pas officiellement encore communiqué sur une date de lancement ni sur les pays où il sera effectivement commercialisé. Les détails du contenu de la boîte sont connus.

Quel contenu pour la boîte ?

On peut notamment voir que le mobile sera livré dans une boîte originale noire. Le smartphone profite d’une coque avec un revêtement en cuir noir pour son dos où on peut voir en position centrale l’insigne doré de la maison Targaryen.

La boîte contient également des goodies. Il y a un œuf doré à collectionner. Un outil d’extraction du tiroir à cartes SIM est également fourni. Il s’agit d’un modèle en forme de tête de dragon. Un élément à coller à l’arrière du mobile et comportant une anse pour le tenir d’un seul doigt est aussi livré avec. Il y a également un porte-clés frappé d’un dragon à trois têtes ainsi qu’un parchemin sur lequel une proclamation manuscrite du roi Viserys I est inscrite pour vous souhaiter la bienvenue dans la Maison du feu et du sang.

Difficile aussi de connaître avec précision les détails techniques de cette version du Reno8 Pro House of Dragon, mais il semble que la configuration soit identique au modèle original. Rappelons que ce dernier s’appuie sur un écran AMOLED de 6,7 pouces HDR10+ 120 Hz, une batterie de 4500 mAh supportant la charge à 80 watts, un chipset MediaTek Dimensity 8100Max associé à 12 Go de mémoire vive et 256 Go d’espace de stockage avec une configuration photo de 50+8+2 mégapixels au dos et un capteur à selfie de 32 mégapixels.

Comptez sur nous pour vous tenir au courant d’une éventuelle disponibilité du smartphone Oppo Reno8 Pro House of Dragon sur le marché français. Il est actuellement en précommande sur le site Flipkart.