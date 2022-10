Xiaomi 11 T Pro : Depuis la sortie du 12 T Pro, il est à son meilleur prix chez ce marchand (-38%)

Le Xiaomi 11T Pro, dévoilé l'année dernière par Xiaomi est un des smartphones premium de la marque. Pour un prix réduit par rapport à ses concurrents, vous pouvez concurrencer en termes de performances et de composants les smartphones premium des marques telles que Samsung ou Apple. Un écran Amoled 120Hz, une charge ultra rapide, un bon appareil photo, de belles performances pour 699€, plus valable qu'un iPhone 13 ! Retrouvez d'ailleurs notre test complet de ce smartphone.

Aujourd'hui ce super smartphone haut de gamme est à prix cassé ! Son prix passe de 699€ à 433€, soit une réduction de 38% ! De plus si vous faites partie du Club R de Rakuten profitez de 21,65€ en bon d'achat sur votre prochain achat.

Un téléphone avec un écran haute qualité et un écran compact

Le 11T Pro est proposé à l'achat en trois couleurs différentes : blanc lunaire, bleu céleste et gris comète. Il pèse 204 g et mesure 164,1 x 76,9 x 8,8 mm. Concernant la connectique, il comprend un port USB Type-C 2.0. Vous pourrez utiliser une carte nano SIM sur votre portable. Le smartphone 11T Pro est doté d'un écran Dolby Vision de 2400 X 1080 px de définition, d'une diagonale de 6,67 pouces et de 120 Hz de taux de rafraîchissement. À noter que l'écran est aussi enrichi d'un moteur de reconnaissance faciale pour vous authentifier et d'un capteur d'empreintes digitales.

Quelles performances et quelle autonomie pour ce Xiaomi 11T Pro

Du côté des performances, le mobile embarque la puce Snapdragon 888. L'appareil est équipé d'un processeur 8 cœurs cadencé à 2,84 GHz ainsi que d'une puce graphique Adreno 660. Sur le plan de la RAM, cet appareil offre un espace de 8 Go. Pour ce qui est du réseau et de la connectivité, l'appareil possède la 5G ainsi que le wifi 6. Android 11 est installé sur l'appareil. Côté endurance, il est alimenté par une batterie d'une capacité de 5 000 mAh avec charge rapide (120 W).

Quatre objectifs photo pour ce 11T Pro

Pour tout ce qui est photos et vidéos, le 11T Pro a quatre objectifs, trois à l'arrière et un module frontal pour capturer des selfies réussis. L'objectif principal est doté de 108 Mpx de résolution et d'une ouverture relative de f/1.75. Quant à lui, le deuxième objectif arrière propose une résolution de 8 Mpx et une ouverture relative de f/2.2. Le dernier objectif arrière intègre, lui, une résolution de 5 Mpx et une ouverture relative de f/2.4. Quant au seul objectif avant, il se caractérise par 16 Mpx de résolution. Le 11T Pro vous permettra également de lire ou éditer des clips vidéo en 8K. Ce mobile embarque par ailleurs un stabilisateur électronique.