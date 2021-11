Test Xiaomi 11T Pro : performances et temps de chargement record

Le nouveau smartphone Xiaomi 11T Pro a été récemment présenté lors d’une conférence de presse. Il propose des caractéristiques haut de gamme pour un prix relativement contenu, moins de 700 €. Il se distingue particulièrement grâce à son écran OLED compatible HDR10+ et Dolby Vision, mais aussi par sa vitesse de charge puisqu’il supporte le 120 watts, prometteur d’un temps de chargement réduit. Tient-il toutes ses promesses ? C’est ce que nous avons voulu savoir au cours d’un test complet et voici nos impressions.

Principales caractéristiques techniques du Xiaomi 11T Pro :

Écran AMOLED de 6,67 pouces, 1080x2400 pixels 120 Hz

Chipset Qualcomm Snapdragon 888

8 Go de mémoire vive

128 ou 256 Go de stockage interne non extensibles

Triple capteur photo 108+8+5 mégapixels

Capteur frontal 16 mégapixels

Lecteur d’empreinte digitale sous l’écran

Batterie 5000 mAh compatible charge 120 watts

Système d’exploitation : Android 11 avec une surcouche MIUI 12.5.13

Design du Xiaomi 11T Pro

Le design du smartphone Xiaomi 11T Pro ne marque pas vraiment de rupture avec la plupart des autres mobiles actuellement disponibles sur le marché puisqu’il propose des lignes assez communes. En main, il fait plutôt bonne figure notamment avec son dos en verre. Celui-ci revient sur les profils avec un arrondi qui permet d’avoir une excellente prise en main au quotidien. Le dos laisse les traces de doigts, malgré tout et sur notre modèle noir prêté par la marque pour réaliser ce test, il peut presque faire office de miroir tellement il est brillant. Il nous fait penser à l'arrière du Poco F3.

Pas vraiment compact, le mobile fait 204 grammes sur la balance, ce qui le place légèrement au-dessus de la moyenne des téléphones portables d’aujourd’hui. Il n’est pas spécialement fin non plus avec 8,8 mm d’épaisseur lorsque les moins épais du marché proposent 7,4 mm, voire moins encore. L’îlot du bloc optique dépasse légèrement du reste de l’arrière du smartphone. Il est sur deux niveaux avec, dans un premier temps, un microphone et un triple flash LED et, légèrement plus haut encore, les trois capteurs photo alignés dans le sens vertical. Le fond du bloc est noir, mais pas aussi réfléchissant que le reste de la coque arrière du mobile.

Si nous faisons le tour de l’appareil, nous pouvons remarquer le bouton d’alimentation qui sert également de lecteur d’empreinte digitale. Celui-ci s’est révélé parfait, car particulièrement réactif et bloquant l’accès à toutes les autres personnes n’ayant pas de doigt enregistré. Son emplacement est bon puisqu’il tombe naturellement sous le pouce lorsqu’on tient le portable. Il faut noter qu’il est assez rare de voir une telle position sur un smartphone dans cette gamme de prix habituellement privilégiée sous l’écran. On fait avec.

Le double bouton pour gérer le volume est installé juste au-dessus du bouton d’alimentation. Il ne fait qu’un entre le volume haut et le volume bas même si nous aurions préféré avoir deux boutons distincts, plus faciles à identifier au toucher. Notez la présence, en opposition de deux haut-parleurs. Ils sont conçus par Harman/Kardon, signe d’une bonne qualité. Ils sont installés de part et d’autre de l’écran, l’un sur le profil supérieur et l’autre sur la tranche inférieure, en position que l’on peut qualifier de haute lorsqu’on tient le mobile en mode paysage, limitant les risques d’avoir les doigts devant synonyme d’une diffusion perturbée. Le son proposé par le 11T Pro est plutôt de bonne qualité avec un ensemble tonal assez cohérent, relativement dynamique et bien spatialisé ce qui est assez rare pour un téléphone portable. Le son du 11T Pro n’est toutefois pas aussi chaud que sur le Google Pixel 6 Pro, selon nous. Dommage qu’il fasse l’impasse sur une prise casque. Il faut passer par un adaptateur ou par une liaison sans fil Bluetooth pour cela. Le 11T Pro, comme tous les smartphones de la marque, profite également d’un émetteur infrarouge, sur le profil supérieur, pour en faire une télécommande universelle afin de piloter une télévision, un lecteur Blu-ray, etc. Enfin, notez la présence d’un tiroir à cartes SIM qui peut en supporter deux simultanément, mais pas d’étendre de la capacité de stockage interne avec une carte mémoire. Dommage. Il faut donc prendre soin de choisir entre la version embarquant 128 Go ou celle proposant 256 Go de mémoire interne.

Pour ce qui est de la connectivité, le 11T Pro est complet puisqu’il propose du Wi-Fi 6, de la 5G et du Bluetooth 5.2 sans oublier le NFC pour le paiement sans contact ou l’appairage avec un appareil compatible. Le 11T Pro veut concurrencer les modèles les plus haut de gamme, mais ne propose pas le même niveau de protection dont ces derniers profitent notamment en termes de résistance à l’eau et à la poussière. En effet, alors que les meilleurs smartphones sont étanches, certifiés IP67 ou IP68, le 11T Pro doit se contenter d’une certification IP53 ce qui signifie qu’il est résistant aux éclaboussures, uniquement.

Un écran allié du multimédia puisque compatible HDR10+ et Dolby Vision

Sur la partie affichage, le 11T Pro marque aussi une différence avec les modèles haut de gamme et voire même certains mobiles Premium ne proposant qu’un écran plat là où les autres offrent un écran incurvé. Cela implique la présence de bords bien plus épais sur les côtés, mais aussi en haut et en bas de l’écran. Toutefois, l’écran du 11T Pro est remarquable dans le sens où sa dalle AMOLED de 6,67 pouces est compatible HDR10+ et Dolby Vision, comme les iPhone 12 et les iPhone 13.

Le visionnage de films ou de séries utilisant ces normes est un véritable régal proposant un très haut niveau de contraste et une excellente gestion des couleurs, mais également de la luminosité générale de la dalle. Comme les haut de gamme, il propose une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz en mode adaptatif, ce qui signifie qu’il peut gérer seul le passage de 60 à 120 Hz, selon les applications utilisées. L’écran est assez lumineux pour rester lisible, même en plein soleil. Dans les paramètres, il est possible de changer le schéma des couleurs entre Intense, saturé, standard et personnalisé (original, P3 ou sRGB). Un mode permet de sélectionner l’application de couleurs adaptatives afin d’optimiser le rendu des couleurs selon la lumière ambiante. En outre, notez que le smartphone propose plusieurs fonctions de moteurs d’image par intelligence artificielle dont la Super Résolution (pour améliorer les vidéos), l’amélioration de l’image par IA, l’amélioration du HDR et la fonction MEMC afin d’optimiser la fluidité des vidéos. L’écran profite d’une protection Gorilla Glass Victus pour limiter les rayures et la casse en cas de chute.

Des performances bien plus qu’honorables

Avec son chipset Qualcomm Snapdragon 888 et ses 8 Go de mémoire vive, le smartphone Xiaomi 11T Pro offre de très bonnes performances. Il est donc décliné avec 128 ou 256 Go d’espace de stockage interne non extensibles. Au quotidien, le 11T Pro réagit au quart de tour et propose une parfaite fluidité lorsqu’il s’agit de passer d’une application à une autre. Il est aussi performant sur des applications de bureautique que de réseaux sociaux et dans les jeux où son écran est un bon allié. Il peut faire tourner les jeux les plus exigeants sans problème et permet de profiter d’une très bonne jouabilité. Après plusieurs minutes de tests intenses ou de jeux avec un niveau de détails élevé, le mobile chauffe un peu, mais pas non plus au point de ne plus pouvoir tenir l’appareil en main. C’est modéré, mais à signaler tout de même.

Comme les autres smartphones, nous avons soumis le Xiaomi 11T Pro a plusieurs outils de mesure de performances dont voici les principaux résultats.

Un système fluide servi par une belle interface personnalisable

À l’image des autres smartphones de la marque Xiaomi ou Poco, le 11T Pro est animé par Android 11 avec une surcouche logicielle MIUI version 12.5.13 au moment de notre test. Nous l’avons déjà évoqué los de notre test des Redmi Note 10S, Mi 11, Mi 11i ou Poco F3, par exemple. Nous vous invitons à lire l’un de ces tests pour en savoir plus. Plusieurs applications comme l’antivirus, le nettoyeur sont installées d’office sur l’appareil. Un outil pour changer de thème est également disponible. Les paramètres sont organisés un peu différemment que dans les autres systèmes ce qui peut être légèrement perturbant aux premiers abords, mais qui, in fine, reste parfaitement maîtrisable au fil de son utilisation. On apprécie le haut niveau de personnalisation rendu possible sur ce système par Xiaomi permettant ainsi d’avoir une interface qui corresponde à vos attentes.

Notez que Xiaomi a récemment annoncé proposer trois mises à jour majeures du système Android et quatre années de mises à jour de sécurité pour ses appareils, ce qui laisse de quoi voir venir.

Configuration photo identique au Xiaomi 11T

Pour la partie multimédia, le 11T Pro est tout à fait capable de lire des contenus vidéo en streaming avec une qualité HD, étant donné qu’il supporte le DRM Widevine L1 compatible avec les différentes plateformes, dont Netflix et Disney+, par exemple. Pour prendre des photos, le 11T Pro utilise la même configuration que le Xiaomi 11T soit un capteur principal de 108 mégapixels accompagné des mêmes capteurs que le Poco F3, soit un objectif grand-angle de 8 mégapixels et un capteur pour les macros de 5 mégapixels. Le module principal produit d’excellentes photos avec un très bon piqué et un haut niveau de détails. La colorimétrie est plutôt respectée et les bougés sont assez limités. Le 11T Pro a décroché un score de 117 dans le classement DxOMark ce qui est correct, mais le plaçant à égalité avec le TCL 20 Pro 5G, le Samsung Galaxy Note 20 Ultra 5G (Exynos) et en dessous de modèles comme le Vivo X60 Pro, le Xiaomi Mi 10T Pro, le OnePlus 8 Pro, le Samsung Galaxy S21 ou encore le Pixel 5 de Google pour ne citer qu’eux.

L’interface de l’application Appareil photo est assez classique avec les différents modes de prise de vue accessibles en bas de gauche à droite : Pro, Vidéo, Photo, Portrait, Plus, ce dernier étant personnalisable, ce qui est une excellente chose afin de placer dans l’interface principale les modes qui sont le plus souvent utilisés.

De nombreux modes sont d’ailleurs disponibles, ce qui est aussi un bon point : nuit, 108M, vidéo courte, panorama, documents, Vlog, ralenti, accéléré, effets vidéo, exposition longue, dual vidéo et clone. Une fonction de zoom audio est également prévue permettant de faire un focus sur un élément de la scène en capturant le bruit qu’il fait. Le mode Clone permet de se filmer et d'apparaître deux fois à l’image pour des séquences souvent assez drôles. Notez la possibilité de capturer des scènes avec une définition Ultra HD 8K à 30 images par seconde avec une limitation de l’enregistrement à 6 minutes maximum. Le rendu Ultra HD peut largement suffire surtout à 60 images par seconde proposant ainsi une très bonne fluidité tout en gardant un maximum de détails. Globalement, nous avons trouvé que les fonctions vidéo proposées au sein du 11T Pro étaient pertinentes et permettant d’obtenir des contenus de très bonnes qualités.

Autonomie correcte et charge très rapide

Avec sa batterie d’une capacité de 5000 mAh, son processeur Snapdragon 888 et son écran 120 Hz, nous avons pu obtenir une autonomie que nous pouvons qualité d’honorable puisque nous avons pu utiliser le mobile pendant un peu plus d’une journée avec une seule charge en mode plutôt intensif.

L’une des principales caractéristiques du Xiaomi 11T Pro notamment mise en avant par son fabricant, c’est sa capacité à supporter la charge à 120 watts. Il utilise une technologie baptisée HyperCharge qui s’appuie sur un bloc d’alimentation 120 watts livré avec le mobile et un câble idoine. Xiaomi annonçait 17 minutes pour recharger complètement le 11T Pro. Or, lors de nos tests (la même opération répétée plusieurs fois dans les mêmes conditions), avec le bloc et le câble fournis par la marque, nous avons pu passer de 1% à 77% en 15 minutes, l’écran restant allumé. Ajoutez 5 minutes supplémentaires pour monter à 87% et 7 minutes encore pour atteindre 100%. Nous n’avons donc pas réussi à aboutir au délai annoncé par la marque pour recharger son mobile. Un problème sur notre modèle de test ? Une optimisation à venir ? Quoiqu’il en soit l’opération de charge, reste malgré tout très rapide et notamment sur les premiers pourcentages de batterie gagnés une fois le mobile branché.

Enfin, à ce prix, dommage que l’on ne puisse pas profiter d’une charge sans fil, voire inversée.

Notre avis sur le Xiaomi 11T Pro

Le 11T Pro de Xiaomi ne marque pas sa différence dans son design, mais plutôt par ses capacités vidéo et son impressionnante aptitude à recharger sa batterie en un temps record, même si, selon nos tests, il n’est pas aussi prompt que veut bien le dire son fabricant. Son autonomie est correcte et on apprécie tout particulièrement la qualité de son écran, un régal pour les contenus vidéo. La partie photo déçoit un peu avec des résultats que nous aurions espérés un peu meilleurs au minimum du niveau du 10T Pro son prédécesseur qu’il n’arrive pourtant pas à battre dans ce domaine. Il lui manque aussi l’étanchéité, mais sinon, c’est un très bon smartphone notamment pour ceux qui aiment créer des vidéos et ne pas passer trop de temps à côté d’une prise pour sa charge.