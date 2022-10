Xiaomi 12T vs Xiaomi 11T : lequel acheter ?

Le design des Xiaomi 11T et Xiaomi 12T est assez proche. Celui du deuxième est tout de même un peu plus abouti avec des lignes qui font plus modernes. Leurs coques arrière sont très belles et on apprécie une plaque installée dans le coin supérieur à gauche pour intégrer les capteurs photo. Celle du Xiaomi 12T est un peu plus discrète, car elle reprend en partie la couleur du dos du mobile. Des deux, c’est ce dernier qui est le plus léger avec 202 grammes contre 203 grammes pour son prédécesseur. Il est aussi plus fin avec 8,6 mm contre 8,8 mm pour un gabarit un peu plus compact, de 1 mm en hauteur et en largeur. Les deux smartphones embarquent une batterie ayant une capacité de 5000 mAh, mais le Xiaomi 12T a l’avantage de supporter la charge à 120 watts nettement plus rapide que la charge à 67 watts proposée pour le Xiaomi 11T. Le premier peut se recharger complètement en moins de 19 minutes alors que le deuxième devra patienter quelques minutes de plus.

Lequel offre le plus de puissance et quel écran est le plus remarquable ?

Le Xiaomi 12T profite d’un processeur MediaTek Dimensity 8100 Ultra avec 8 Go de mémoire, comme pour le Xiaomi 11T, mais avec un chipset MediaTek Dimensity 1200 moins performant. Les deux smartphones sont compatibles avec les réseaux 5G et proposent du Wi-Fi 6 ainsi que du Bluetooth et du NFC. Aucun ne supporte l’ajout d’une carte mémoire, mais ils sont déclinés en 128 ou 256 Go d’espace de stockage interne. Leur lecteur d’empreinte digitale est installé sous l’écran. Ceux-ci sont presque identiques puisqu’ils mesurent 6,67 pouces sur une dalle AMOLED à 120 Hz avec une compatibilité HDR10+ et Dolby Vision pour les plateformes de streaming qui proposent ces formats. L’écran du Xiaomi 12T a une définition supérieure pouvant atteindre 1220x2712 pixels contre 1080x2400 pixels donc offrant une lisibilité légèrement meilleure. Les deux embarquent un émetteur infrarouge pour en faire une télécommande universelle et piloter une télévision ou un lecteur, par exemple.

Quid des configurations photo pour les Xiaomi 11T et Xiaomi 12T ?

Enfin, pour la partie photo, le Xiaomi 11T utilise un capteur principal de 108 mégapixels, comme le Xiaomi 12T qui profite d’une stabilisation optique pour limiter les bougés. Les deux appareils disposent d’un capteur ultra grand-angle de 8 mégapixels. Le Xiaomi 11T est équipé d’un troisième capteur de 5 mégapixels alors qu’il s’agit d’un module de 2 mégapixels pour les prises de vue en mode macro au dos du Xiaomi 12T. Pour les selfies, ce dernier a l’avantage de disposer d’un objectif de 20 mégapixels contre un capteur de 16 mégapixels à l’avant du Xiaomi 11T.