Alerte fin de promo ! Trois forfaits mobile sans engagement avec 50, 100 ou 140Go dès 9.99€ par mois

Deux forfaits valables sans condition de durée et une promo pendant six mois

Le forfait mobile 100Go de l'opérateur Coriolis bénéficie d'une remise mensuelle valable les six premiers d'abonnement pour toute souscription avec le 25 octobre prochain, minuit. Il passe ainsi au tarif de 10.99€ au lieu de 13.99€ par mois. Les deux autres séries spéciales 50 et 140Go sont quant à eux en promotion au prix respectif de 9.99€ et 14.99€ sans condition de durée.

Quel que soit le forfait mobile en promo que vous choisirez, vous resterez libre de vos mouvements puisque les trois offres mobile sont sans engagement de durée. Vous profiterez par ailleurs du réseau 4G/4G+ de SFR sans surcoût avec ces trois abonnements. L'activation de la 5G est proposée avec le forfait 140Go en option payante à 5€ par mois.

Les services inclus pour tous sont les suivants :

Qualité du réseau SFR

Présentation du numéro

Double appel

Option modem inclus

Option VoLTE/VoWIFI

Un service client certifié ISO 9001 joignable par téléphone et email

De l'illimité et de gros quotas internet avec ces trois forfaits pas chers

L'opérateur Coriolis vous offre l'illimité pour communiquer avec vos proches en France mais aussi depuis l'UE et DOM. Vous pourrez en effet appeler et échanger des SMS et MMS sans compter depuis ces zones. Pour les usages data, les volumes Web en France sont de 50, 100 ou encore 140Go dont 9Go, 12 et 13Go utilisables depuis l'UE/DOM.

Pour résumer, vous pourrez choisir parmi ces trois formules :