Le smartphone pliant Motorola Razr 2022 est enfin disponible pour faire de l’ombre au Galaxy Z Flip4 de Samsung

Jusqu’ici, à moins d’une importation, il n’était extrêmement difficile de trouver le nouveau modèle de smartphone pliant Motorola Razr. La version 2022 trouve enfin le chemin des rayons et est commercialisée depuis le 25 octobre. Rappelons que ce modèle veut faire de la concurrence au Samsung Galaxy Z Flip4 puisqu’il en reprend le principe avec une charnière horizontale qui permet d’ouvrir le mobile à la verticale pour le déployer et profiter d’un grand écran interne. Ce dernier fait 6,7 pouces sur une dalle AMOLED flexible avec une fréquence de rafraîchissement de 144 Hz maximum. Il est compatible HDR10+ afin de profiter de la gestion du mode HDR pour les plateformes qui le proposent. La charnière a été revue pour pouvoir accepter à peu près tous les angles et faire que le mobile se tienne seul, pour, par exemple, se prendre en selfie devant. L’écran peut également être scindé en deux pour afficher des contenus différents sur la partie horizontale et l’autre verticale.

Le Motorola Razr 2022 est équipé d’un écran externe. Par rapport à celui du Samsung, il est nettement plus grand puisqu’il mesure 2,7 pouces contre 1,9 pouce sur le Galaxy Z Flip4. Il est tactile et permet de contrôler certaines fonctionnalités, de servir d’écran de cadrage et d’afficher des widgets personnalisables.

Quelle configuration pour les photos et les performances ?

Pour authentifier le propriétaire du Motorola Razr 2022, il y a un lecteur d’empreinte digitale installé sur le profil. Pour les photos, l’appareil embarque un capteur photo principal de 50 mégapixels avec un capteur de 13 mégapixels pour les prises de vue en mode ultra grand-angle et pour les photos en mode macro, c’est-à-dire proche du sujet. Notez l’intégration d’un stabilisateur optique pour limiter les bougés et obtenir des photos nettes.

Un capteur frontal de 32 mégapixels est aussi disponible. Pour fonctionner, le mobile s’appuie sur un processeur Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1, soit la puce la plus performante du moment en attendant l’arrivée des premiers mobiles embarquant le chipset Snapdragon 8 Gen 2. Elle est associée à 8 Go de mémoire vive et une capacité de stockage de 256 Go, sans possibilité d’ajouter de carte mémoire.

Le mobile dispose de deux haut-parleurs et d’une compatibilité avec le format audio Dolby Atmos. Il est alimenté par une batterie d’une capacité de 3500 mAh supportant la charge à 30 watts. Il est animé par Android 12 avec plusieurs options de personnalisation et la fonction Ready For pour se servir du téléphone comme d’une unité centrale reliée à un moniteur ou un téléviseur. Le mobile n’est pas étanche, mais certifié IP52 donc résistant aux éclaboussures.

Le nouveau smartphone Motorola Razr 2022 est disponible en noir uniquement pour un prix de 1199 €.