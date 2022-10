Oppo préparerait une nouvelle référence, le Oppo A98 aux allures d’un haut de gamme

Selon toutes vraisemblances, la marque Oppo devrait officialiser la nouvelle série de smartphones de milieu de gamme, les Reno9, au moins pour le marché chinois avant une annonce, l’année prochaine de leur disponibilité pour les autres pays. Les modèles Oppo Find N2 et Oppo Find N Flip sont aussi attendu pour une présentation officielle d’ici la fin de l’année. Le Find N2 devrait être une évolution du Find N s’ouvrant sur un écran interne de 7,1 pouces, comme un livre. Le Find N Flip utiliserait le principe de pliage du Samsung Galaxy Z Flip4, dans le sens de la hauteur. Mais il semble que la marque prépare également un nouveau venu. Il s’agirait du modèle Oppo A98 qui viendrait rejoindre les autres mobiles de la série A et remplacer l’actuel Oppo A97.

Quelle fiche technique pour le futur Oppo A98 ?

C’est une nouvelle fois le très bien renseigne Digital Chat Station qui publie un message sur le réseau social chinois Weibo affirmant qu’Oppo travaille sur le A98 et que celui-ci aurait un écran AMOLED incurvé avec une perforation au centre tout en haut pour laisser de la place à la caméra photo frontale. L’écran aurait une définition Full HD+ soit 1080x2400 pixels avec une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz au maximum. Il disposerait d’une puce Qualcomm Snapdragon 778G, de milieu de gamme. Le mobile est attendu avec une configuration photo jamais vue encore sur un appareil de la série A ainsi qu’une solution de recharge très rapide, là aussi, inédite pour cette gamme. Il se dit qu’il pourrait disposer d’un capteur photo principal de 108 mégapixels sans qu’on ait plus de détails sur les autres modules montés à l’arrière du smartphone. Sa batterie aurait une capacité de 5000 mAh supportant la charge à 67 watts. Nous verrons dans les prochaines semaines si la marque présente effectivement ses nouveaux smartphones et si le modèle A98 fait bien partie des plans du fabricant pour toucher un public aussi large que possible.