Google Pixel 6a: 20% de promotion, il est au meilleur prix chez ce marchand avant le Black Friday !

Le Google Pixel 6a profite d'une belle réduction avant le Black Friday. Suite aux dernières rumeurs concernant son remplaçant, le Pixel 7mini ou Pixel 7a et la sortie du dernier flagship de Google, le Pixel 7, c'est le moment idéal pour s'offrir ce smartphone avant le Black Friday. Il n'est pas aussi puissant que le Google Pixel 6, mais conviendra parfaitement à tous avec sa bonne autonomie, son bon appareil photo et sa fiche technique cohérente. Nous l'aviosn trouvé adapté à l'usage quotidien lors de notre test. Affiché au prix de 459€ habituellement, son prix passe à seulement 359,99€, soit presque 100€ de réduction ! De plus, vous pouvez profiter de 36€ offerts en bon d'achat si vous êtes membre du Club R. Une belle affaire à saisir !

Apparence du Pixel 6a

Le Pixel 6a se décline en trois coloris différents : noir, blanc et vert. Il a un poids de 178 g et mesure 152,2 x 71,8 x 8,9 mm. Côté étanchéité, ce smartphone est certifié par la norme IP67 : il résiste aux poussières et présente une assurance contre l'eau. En ce qui concerne les connecteurs, il comprend un port USB Type-C 3.1. Deux cartes nano SIM + eSIM peuvent être embarquées. Le smartphone Pixel 6a est équipé d'un écran OLED de 2400 X 1080 px de définition, d'un taux de rafraîchissement de 60 Hz et d'une diagonale de 6,1 pouces. À noter que l'écran est aussi enrichi d'un moteur de reconnaissance faciale et d'un lecteur d'empreintes digitales pour le déverrouiller.

Trois objectifs photo pour le Google Pixel 6a

Le Pixel 6a embarque trois objectifs pour tout ce qui est photos et vidéos, deux à l'arrière, un à l'avant. L'objectif principal est doté de 12 Mpx de résolution et d'une ouverture relative de f/1.7. Le second objectif arrière intègre, lui, une résolution de 12 Mpx et une ouverture relative de f/2.2. Quant au seul objectif avant, il se caractérise par 8 Mpx de résolution. Du point de vue des clips vidéo, l'appareil peut capturer en 4K@60 IPS. Un stabilisateur optique vous assurera des photos de qualité.

Quelles performances et endurance pour ce Pixel 6a ?

Sous le capot, ce portable est doté d'une puce Tensor. Cette puce possède un processeur 8 cœurs cadencé à 2,8 GHz. Elle est par ailleurs équipée d'une puce graphique Mali G78 MP20. La RAM de cette dernière est de 6 Go. Du côté connectivité et réseau, l'appareil est doté de la 4G et de la 5G ainsi que du wifi 6E. Le mobile tourne avec la version Android 12. Pour charger votre portable à tout moment, vous apprécierez la charge rapide 18 W. Côté endurance, il embarque une batterie d'une capacité de 4 410 mAh.