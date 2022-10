Google préparerait un Pixel 7 Ultra mais aussi un Pixel 7 Mini

Alors que les nouveaux smartphones Google Pixel 7 et Pixel 7 Pro sont à peine disponibles, plusieurs sources semblent converger vers le fait que le géant américain pourrait prochainement étoffer cette série avec l’arrivée sur le marché de deux autres téléphones. Le premier d’entre eux serait un Pixel 7 Mini. Des éléments repérés dans le code source de la série Pixel 7 feraient référence à deux appareils à venir qui portent les noms de code Felix et Lynx. Le « Felix » est le nom de code du Pixel Fold dont nous avons déjà entendu parler, même récemment. Le « Lynx » pourrait être le nom de code du Pixel 7 Mini ou du Pixel 7 Ultra. Toutefois, plusieurs choses penchent en faveur du premier, le Pixel 7 Mini. En effet, le code suggère que l’écran du « Lynx » serait identique à celui qui est installé au sein des Pixel 6, Pixel 6a et Pixel 7. Il serait effectivement assez peu probable que le Pixel 7 Ultra, qui serait la version la plus aboutie et donc la mieux équipée reçoive un écran qui ne soit pas meilleur, au moins au niveau de celui du Pixel 7 Pro. Il est également possible que le nom de code « Lynx » fasse référence à un Pixel 7a qui pourrait être abordable et succéder à l’actuel Pixel 6a.

Pixel 7 Ultra avec un capteur photo Sony de 1 pouces ?

Concernant l’hypothétique Pixel 7 Ultra, il semblerait qu’il soit promis à trois capteurs photo à l’arrière avec un objectif principal de 50 mégapixels, un Samsung ISOCELL GN1 qui serait associé à un autre capteur de 64 mégapixels cette fois pouvant servir de téléobjectif pour les zooms. Le dernier capteur serait un Sony IMX712 de 13 mégapixels qui n’a pas encore été annoncé étant utilisé à la fois conjointement avec le capteur principal, mais aussi celui qui permet de prendre des photos en mode ultra grand-angle. Toutefois, une autre source pense savoir que le Pixel 7 Ultra ne proposera pas cette configuration, mais tout autre chose en s’appuyant principalement sur un capteur de 1 pouce, comme le Xiaomi 12S Ultra. Dans ce cas, ce serait Sony le fournisseur de ce capteur. Nul doute que Google va laisser passer un peu de temps avant de reprendre la parole avec cet ou ces nouveaux appareils histoire de faire en sorte que les Pixel 7 et Pixel 7 Pro profitent d’une exposition maximale. D’ici là, il est bien possible que les choses ses précisent en ce qui concerne ces hypothétiques nouveaux téléphones Google.