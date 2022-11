La fiche technique du prochain smartphone haut de gamme Oppo Find X6 Pro en fuite

Il y a quelques semaines de cela, le Oppo Find X6 Pro était pressenti pour embarquer le prochain processeur haut de gamme Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 ce qui serait effectivement logique vu que le Oppo Find X5 Pro utilise le Snapdragon 8 Gen 1. Désormais, ce sont deux sources jugées plutôt fiables qui pensent connaître d’autres caractéristiques du Find X6 Pro qui ne sera officialisé qu’en février, s’il suit le calendrier que la marque a mis en place cette année.

Le prochain smartphone Oppo Find X6 Pro pourrait disposer d’un écran AMOLED incurvé de type E6 LTPO fabriqué par Samsung. Il aurait une diagonale de 6,7 pouces avec une définition de 1440x3216 pixels et une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz maximum. Celle-ci serait dynamique dans le sens où c’est le mobile qui la gère afin d’obtenir le meilleur compromis entre fluidité de l’interface et consommation d’énergie. L’écran s’appuie sur une dalle supportant l’affichage 10 bits et intégrerait le lecteur d’empreinte digitale. Le processeur pourrait être associé à 8 ou 12 Go de mémoire vive et une capacité de stockage de 128, 256 ou 512 Go, selon la configuration choisie. Il est possible qu’une seule version soit proposée à la commercialisation. Le smartphone serait officiellement certifié IP68 donc résistant à l’eau ainsi qu’à la poussière. Il aurait un châssis en métal et un dos en céramique bien que l’on ne connaisse pas (encore) sa forme pour intégrer les capteurs photo.

Quelle configuration pour prendre des photos et des vidéos ?

Le prochain smartphone Oppo Find X6 Pro est pressenti pour embarquer un capteur photo Sony IMX989 de 1 pouce comptant 50 mégapixels, stabilisé optiquement. Il serait accompagné d’un capteur secondaire ultra grand-angle de 50 mégapixels, un Sony IMX766 et un troisième capteur, Sony IMX890, de 50 mégapixels serait là pour permettre de zoomer optique à 3x alors que le Oppo Find X5 Pro peut monter jusqu’à 2x avec son capteur de 13 mégapixels. Le tout serait orchestré par la deuxième génération de la puce de traitement d’image dédiée MariSilicon X. On peut également compter sur le travail (certainement logiciel) du partenaire Hasselblad qui officiait déjà sur les Find X5 et Find X5 Pro. Pour les selfies, le Oppo Find X6 Pro pourrait embarquer un capteur frontal de 32 mégapixels. Il serait alimenté par une batterie d’une capacité de 5000 mAh qui serait capable de supporter la charge à 100 watts contre 80 watts actuellement. La charge sans fil jusqu’à 50 watts serait aussi possible ainsi que la charge inversée.

Comme les autres rumeurs, elles restent à être confirmées ou infirmées jusqu’à la présentation officielle du smartphone.