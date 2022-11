Voici 5 forfaits mobile avec 50Go à 9,99€ par mois et pas que la première année !

À la recherche d'un forfait mobile sans pour autant exploser votre budget ? Découvrez notre top 5 des forfaits avec 50Go mis en avant par les opérateurs Syma Mobile, Cdiscount Mobile, NRJ Mobile, Prixtel et La Poste Mobile. Ces offres sans engagement sont à 9,99€ par mois et pas seulement la première année d'abonnement ; trouvez dans cet article votre forfait idéal !

Le forfait Le neuf de Syma Mobile

Syma Mobile propose un forfait limité - Le neuf - avec 50Go d'internet en France métropolitaine au prix de 9,99€ par mois. Cette offre vous permettra de profiter de 8Go (inclus) lors de vos séjours au sein de l'Union européenne et des DOM.

Du côté des communications, vous aurez la possibilité d'apprécier l'illimité pour les appels, SMS et MMS émis depuis la Métropole, les DOM et plus largement les pays de l'Union européenne. Vous bénéficiez en plus gratuitement de la garantie "appels internationaux", qui vous permettra d'appeler depuis la Métropole vers 100 destinations internationales.

Le forfait 50Go de Cdiscount Mobile

La série limitée de Cdiscount Mobile vous permet de profiter de 50Go pour surfer sur le net en France métropolitaine en versant la somme de 9,99€ par mois. Vous êtes amené à vous déplacer en dehors de la Métropole ? Pas de panique, ce forfait pas cher vous fournit jusqu'à 9Go utilisables depuis les DOM et l'Union européenne. L'usage de ces gigas sera décompté de votre enveloppe globale.

Vous pourrez par ailleurs communiquer comme bon vous semble aussi bien depuis la Métropole que depuis l'étranger (UE/DOM). Notez que cet avantage ne s'applique pas sur les communications émises depuis la Métropole vers les DOM.

Le forfait 50Go de NRJ Mobile

Chez NRJ Mobile, vous avez la possibilité de souscrire à son forfait à 9,99€ par mois qui vous propose 50Go en France métropolitaine ainsi que 10Go (inclus) pour votre connexion web lors de vos séjours en Europe et dans les DOM.

Avec cette offre limitée, vous bénéficierez bien entendu de l'illimité pour communiquer à votre guise en France métropolitaine, depuis les DOM et plus largement au sein de l'Union européenne. Comme susmentionné, les appels, SMS et MMS émis depuis la Métropole vers les DOM seront facturés au tarif en vigueur.

Le forfait Oxygène de Prixtel

Prixtel met à disposition son forfait Oxygène, flexible et neutre en CO2. Ce dernier pourra donc vous fournir de 50Go à 130Go pour surfer sur le net en France métropolitaine, selon vos envies et vos besoins. Le premier palier data - 50Go - vous coûtera la somme de 9,99€ par mois.

Cette série limitée se montre généreuse : 20Go sont dédiés à votre navigation internet lorsque vous voyagez à travers l'Union européenne et les départements d'outre-mer ! Vous pourrez également profiter de l'illimité depuis ces destinations comme depuis la Métropole (hors communications vers les DOM).

Le forfait 50Go de La Poste Mobile

La Poste Mobile vous propose une offre limitée avec 50Go en France métropolitaine et 10Go utilisables depuis les pays de l'Union européenne et les DOM/COM. Ce forfait mobile est à 9,99€ par mois, sauf si vous craquez pour la 5G ! Dans ce cas, elle vous coûtera 5€ supplémentaires chaque mois, soit 14,99€ par mois.

Vos communications émises depuis l'Europe (Métropole et DOM/COM inclus) profiteront de l'illimité. Depuis la Métropole, vous pourrez en outre appeler et envoyer vos textos sans compter vers les DOM.