Le Samsung Galaxy S23 Ultra européen aura un chipset Snapdragon 8 Gen 2 spécialement optimisé

Lors de son événement annuel, Qualcomm a officialisé son nouveau chipset haut de gamme, le Snapdragon 8 Gen 2. De nombreux fabricants se sont déjà montrés intéressés pour intégrer cette puce à l’intérieur de leur modèle flagship dont le géant sud-coréen Samsung. Jusqu’ici, ce dernier proposait ses smartphones haut de gamme de la série S en deux versions l’une avec un chipset Qualcomm pour les États-Unis et l’autre embarquant un processeur Samsung Exynos, commercialisé notamment en Europe. Désormais, exit l’Exynos et bonjour le Qualcomm pour l’Europe. Tous les mobiles de la série Galaxy S23 auront un processeur Qualcomm Snapdragon intégré.

Une version spéciale du Snapdragon 8 Gen 2 pour Samsung.

Pour se distinguer un peu plus de la masse, Samsung a réussi à conclure une collaboration avec Qualcomm ce qui lui permet d’obtenir une version spéciale du processeur qui ne sera pas la même que celle des autres marques plus spécifiquement pour son modèle le plus haut de gamme, le Galaxy S23 Ultra. Le leaker Digital Chat Station a publié un message sur le réseau social Twitter mentionnant les résultats obtenus par ce chipset spécial contenu dans le Samsung Galaxy S23 Ultra (SM-S918B) grâce à l’outil de mesure de performances Geekbench et livre des scores particulièrement élevés. Rappelons que le processeur Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 dispose d’un cœur principal cadencé à 3,2 GHz alors que le chipset optimisé pour Samsung propose une fréquence d’horloge de 3,36 GHz sans qu’on ne connaisse le détail des autres cœurs du SoC. Il reste à voir si cette différence est si significative dans les faits et à l’usage pour le prochain flagship de la marque Samsung dont nous attendons la présentation officielle début janvier 2023.