Samsung Galaxy S21 + 5G : 60% de réduction chez ce marchand pendant le Black Friday !

Le Samsung Galaxy S21 + 5G est sorti en 2021, il s'agit d'un modèle premium de Samsung. Ce smartphone possède quelques différences avec le S21, un écran Dynamic Amoled, une puce plus puissante, une batterie intelligente de 4800 mAh, il a tout pour plaire ! Mais l’argument principal, aujourd'hui, est son prix complètement fou ! Il passe de 1059€ à seulement 410,91€, soit une réduction de plus de 60% ! Affiché à 420,91€, vous pouvez bénéficier de 10€ de réduction avec le code LIU10180. En plus, en faisant parti du Club R vous bénéficiez de 54,72€ de réduction sur votre prochaine achat ! Une superbe affaire pour un smartphone aussi performant !

Design du Galaxy S21 + 5G

Le Galaxy S21+ 5G est proposé à l'achat en quatre coloris différents : Noir, Argent, Violet et Rose. Il a un poids de 200 g et mesure 75.6 x161. 5x7. 8 mm. Un port USB Type-C 3.0 est disponible sur l'appareil. Ce mobile n'accepte qu'une carte nano SIM. L'écran Dynamic AMOLED du Galaxy S21+ 5G, smartphone de Samsung, est équipé d'une dalle avec 2400 X 1080 px de définition, une diagonale de 6,7 pouces et 120 Hz de taux de rafraîchissement. À noter que l'écran est aussi enrichi d'un lecteur d'empreintes digitales.

Un Samsung 5G, avec un processeur ultra performant, une autonomie longue durée et une charge sans fil

Sous le capot, ce portable est doté d'une puce Exynos 2100. L'appareil est doté d'un processeur 8 cœurs cadencé à 2,9 GHz ainsi que d'une puce graphique Mali G78 MP14. Il offre un espace de 8 Go de RAM. Sur le plan de la connectivité et du réseau, l'appareil est équipé de la LTE 4G + ,5G, du HSPA 3G+ et du GSM 2G ainsi que du wifi 6E. Le mobile utilise la version Android 11. Pour recharger votre portable en un rien de temps, tirez parti d'une charge rapide de 25 W et de la charge sans fil. D'un point de vue de l'endurance, sa batterie possède une capacité de 4 800 mAh.

Un appareil photo avec quatre objectifs

Voici quelques infos qui intéresseront les photographes passionnés : le Galaxy S21+ 5G embarque quatre objectifs, trois à l'arrière, un à l'avant. L'objectif principal propose une résolution de 64 Mpx et une ouverture relative de f/2.0. Le deuxième objectif arrière est doté quant à lui de 12 Mpx de résolution et d'une ouverture relative de f/1.8. Pour sa part, le dernier objectif arrière intègre 12 Mpx de résolution et une ouverture relative de f/1.8. L'objectif frontal intègre, lui, une résolution de 10 Mpx. Le Galaxy S21+ 5G vous permettra également de filmer des clips vidéo en 8K. Cet appareil se caractérise par un stabilisateur optique.