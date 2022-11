Forfait mobile spécial Black Friday : 80 Go sur le réseau Orange ou SFR à 9.99€ par mois à VIE chez YouPrice

Le forfait mobile spécial Black Friday de YouPrice : 80Go à 9.99€ par mois à VIE

L'opérateur YouPrice vous offre un délai supplémentaire pour profiter de son offre Le First lancée pour la Black Week. Cette offre mobile sans engagement et sans condition de durée est disponible jusqu'au Black Friday ( 27 novembre inclus). En craquant pour cet abonnement de téléphone, vous pourrez consommez entre 80 et 100Go à partir de seulement 9.99€ par mois et sans hausse de prix au bout de quelques mois. Autre atout, cette série limitée fonctionne sur le réseau Orange ou SFR. Vous pourrez en effet choisir lors de la souscription entre ces deux réseaux de qualité selon votre zone géographique.

En optant pour ce forfait YouPrice, vous ne prenez aucun risque, vous pourrez en effet changer d'opérateur ou de forfait mobile à tout moment sans aucuns frais. Vous bénéficierez de la 4G d'Orange ou SFR sans surcoût et pourrez demander à profiter de la 5G moyennant 5€ de plus par mois.

Les services compris avec ce forfait mobile en promotion

Le forfait flexible Le First proposé par l'opérateur YouPrice est valable jusqu'au 27 novembre inclus dans le cadre d'une nouvelle souscription. Cette offre mobile avantageuse, vous permettra de communiquer et d'utiliser l'internet mobile en toute tranquillité. Au niveau de la data, vous pourrez consommer jusqu'à 100Go d'internet par mois en France métropolitaine et 16Go sont autorisés en voyage en Europe et DOM ( décomptés du volume principal). Pour ce qui est de la téléphonie, les appels, SMS et MMS sont sans limite dans l'hexagone ainsi que depuis les pays de l'UE et les DOM. Ce forfait pas cher fonctionne sur le réseau Orange ou SFR au choix jusqu'en 4G ou encore en 5G avec option. Pour l'ajustement de vos usages web en métropole, YouPrice met en place les trois niveaux suivants :