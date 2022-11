Spécial Black Friday chez Orange Mobile : le forfait illimité 80Go à moitié prix

C'est parti, le lancement des offres promotionnelles bat son plein depuis quelques jours déjà chez de nombreuses enseignes et Orange Mobile ne s'est pas fait attendre pour vous proposer son forfait illimité à prix réduit ! Une offre sans engagement avec 80Go d'internet en France métropolitaine et bénéficiant d'une remise mensuelle de 15€ par mois la première année d'abonnement ou encore l'illimité pour communiquer... Vous allez l'adorer ! Nous vous la présentons en détail dans cet article.

Black Friday : des promotions exceptionnelles

Le Black Friday a lieu officiellement ce vendredi 25 novembre, mais de nombreuses enseignes proposent d'ores et déjà des offres promotionnelles. Qu'il s'agisse de mode, de tech ou de téléphonie mobile, les grandes marques profitent de cet évènement pour sortir du lot et mettre en avant leurs produits et services.

Orange Mobile ne fait pas exception ! En effet, l'opérateur - élu pour la douzième année consécutive réseau n°1 de France selon l'enquête de l'ARCEP - met en avant un forfait illimité avec 80Go d'internet en France métropolitaine au prix de 14,99€ par mois au lieu de 29,99€ par mois ! Cette réduction mensuelle de 15€ s'appliquera la première année de votre abonnement, vous permettant ainsi d'économiser 180€, soit l'équivalent de 6 mois de forfait au tarif de base !

Cette offre exceptionnelle est réservée aux nouvelles souscriptions et disponibles uniquement auprès de nouveaux abonnés ou de clients n'ayant pas résilié une offre Orange durant les trois derniers mois (à partir du 17 août 2022).

Sachez par ailleurs que l'opérateur Orange Mobile se charge de faire le changement de forfait mobile à votre place si vous souhaitez conserver votre numéro de téléphone et vous propose des tarifs préférentiels pour l'acquisition d'un smartphone parmi sa sélection !

Les garanties du forfait illimité 80Go

"Le Best-seller à tout faire" vous permet de profiter de belles garanties à prix réduit pendant 1 an. Ainsi, vous pourrez surfer sur le net en toute sérénité grâce aux 80Go dédiés à cet usage en France métropolitaine, mais aussi depuis la Suisse, Andorre, les DOM et plus largement depuis la zone Europe !

Du côté des communications, votre forfait sans engagement 80Go vous offre l'opportunité d'appeler et d'envoyer vos messages sans compter depuis l'ensemble des destinations précitées grâce à l'illimité.

Parce que les garanties depuis l'étranger sont de réels avantages, l'opérateur compte sur votre responsabilité pour en faire une utilisation raisonnable !

Enfin, sans engagement, vous aurez la possibilité de mettre un terme à votre abonnement mobile dès que vous le souhaitez et sans aucuns frais à votre charge.