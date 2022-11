Xiaomi Mi Note 10 Lite : 24% de promotion pour ce smartphone pas cher durant le Black Friday !

Le Xiaomi Mi Note 10 Lite est sorti en fin 2020 mais reste un smartphone encore très performant pour son prix ! Il sera un smartphone idéal pour les personnes ayant une utilisation quotidienne classique et simple. Il possède même de sacrés arguments ! 4 capteurs photos, une batterie pouvant tenir 2/3 jours et supportant la charge rapide et son écran AMOLED incurvé sera parfait pour regarder la Coupe du Monde. Tout ceci pour moins de 300€ ! En effet, ce smartphone passe de 379,90€ (prix récent le plus bas) à seulement 289,99€ !

Le design du Xiaomi Mi Note 10 Lite

Le Mi Note 10 Lite est disponible en plusieurs coloris : Blanc, Gris, Bleu et Violet. Il est doté d'un écran Amoled incurvé sur les bords de 6,47 pouces et d'une définition de 2340 x 1080 pixels. Ses finitions luxueuse et élégantes rendent ce smartphone agréable à utiliser au quotidien.

Performances du Xiaomi Mi Note 10 Lite

Côté performance, ce Xiaomi n'a rien a envier aux smartphones les plus récents. Son processeur haute performance, Qualcomm Snapdragon 730G lui assure une bonne rapidité. Il supportera de nombreuses applications gourmandes grâce à ses 6Go de RAM également. Sa batterie de 5260 mAh lui permettra de tenir 2 jours avec une utilisation classique, ce qui est assez impressionnant pour ce prix. Il bénéficie d'une connectivité 4G, Bluetooth 5 et Wifi 6. Il possède le NFC et une prise Jack, le smartphone est rechargeable en USB-C.

Que valent les photos prises avec le Mi Note 10 Lite ?

Niveau photo, nous sommes également gâtés ! Le capteur principal est de 64 mégapixels, le frontal est de 16 Mpx. Parfait pour réaliser de belles photos. De plus, le capteur principal est accompagné d'un grand angle 8 Mpx, d'un capteur de profondeur 5 Mpx et un macro 2 Mpx. Il permet de tout faire correctement, de près comme de loin ! Ce Xiaomi peut également filmer en 4K.