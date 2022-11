Le Samsung Galaxy S23 Ultra communiquerait aussi avec les satellites, comme Apple et Huawei

Le prochain smartphone Samsung Galaxy S23 Ultra pourrait embarquer une fonction empruntée aux derniers mobiles de la marque Apple et Huawei capables de communiquer via des satellites pour la fonction SOS.

Lors de la présentation de la série des iPhone 14, Apple a indiqué que ses derniers mobiles embarquaient une fonction Urgence SOS. Les utilisateurs d’iPhone 14 aux États-Unis et au Canada qui sont confrontés à une urgence sans avoir la possibilité de se connecter au réseau classique de communication, au Wi-Fi ou à un point d’accès de leur opérateur peuvent demander de l’aider depuis le ciel en utilisant une connexion spécifique à des satellites pour envoyer un message d’urgence aux services compétents ou à des spécialistes formés par la marque à la pomme qui transmettront le message. Huawei propose également ce type de service avec son nouveau smartphone haut de gamme, le Mate 50 Pro via le réseau de satellite Beidou en Chine. Apple, pour sa part, utilise le réseau Globalstar et on apprend que Samsung a conclu un accord avec la société Iridium qui utilise 66 satellites en orbite terrestre basse fournissant une connectivité voix et données aux téléphones compatibles.

L’envoi de messages via satellite depuis les Galaxy S23 de Samsung

Le site ETNews en Corée du Sud rapporte que Samsung et Iridium sont parvenus à trouver un accord visant à l’exploitation des liaisons entre les satellites et les smartphones de la marque sud-coréenne. Cela signifie que les utilisateurs des Galaxy S23 pourront envoyer des messages textuels, mais aussi de petites images par satellite. Le service serait disponible en Amérique du Nord, en Amérique du Sud, en Europe, en Russie et en Chine. Il pourrait être étendu à des zones de la planète où les infrastructures cellulaires sont faibles. Nous ne savons pas si Samsung ferra une annonce spécifique par rapport à la conclusion de l’accord où si la marque attendra la présentation officielle de la nouvelle série des Galaxy S23 pour présenter ce service au monde entier. L’annonce de cette série est attendue en tout début d’année prochaine. Reste à voir si tous les modèles de la gamme seront concernés ou si seulement la version la plus aboutie, le Galaxy S23 Ultra, en profitera. Ce dernier est attendu avec un chipset Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 et un capteur photo principal de 200 mégapixels.