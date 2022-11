Samsung Galaxy S23 Ultra, un capteur photo de 200 mégapixels extrêmement performant ?

Le capteur photo de 200 mégapixels est fabriqué par l’une des divisions image de la société Samsung Electronics et livre aussi d’autres fabricants, comme Motorola pour son edge30 Ultra mais aussi Xiaomi pour son Xiaomi 12T Pro. D’autres devraient suivre. Mais si la société livre les capteurs, charge ensuite au fabricant de l’intégrer et d’en optimiser le rendu. D’après les premiers tests du Motorola edge30 Ultra et du Xiaomi 12T Pro, il semble que les résultats ne soient pas tout à fait à la hauteur des espérances. Pour son prochain smartphone haut de gamme, le Galaxy S23 Ultra, Samsung proposera aussi un capteur de 200 mégapixels. Toutefois, il s’agira d’une autre version, baptisée HP2 que l’entreprise s’est réservée. Les Motorola edge30 Ultra et Xiaomi 12T Pro disposent de la version HP1. Rappelons que l’actuel Galaxy S22 Ultra embarque un capteur de 108 mégapixels ce qui lui a notamment permis de se hisser jusqu’au Huawei Mate 40 Pro, selon le classement établi par le laboratoire indépendant DxOMark.

Les premiers résultats seraient extraordinaires

Le pronostiqueur Ice Universe @UniversIce sur Twitter poste régulièrement des messages prétendant que le Samsung Galaxy S23 Ultra réaliserait des photos extraordinaires. Cela serait notamment possible grâce à son nombre impressionnant de pixels, mais également à une puissance analytique inégalée. Il en résulterait qu’il s’agirait du meilleur capteur de 200 mégapixels du plateau et qu’il serait déjà très bien optimisé, bien avant sa sortie commerciale alors que d’autres fabricants font encore des mises à jour alors que le produit est déjà disponible afin de tenter d’en tirer le meilleur parti. Le Galaxy S23 Ultra de Samsung serait ainsi en mesure de capturer des photos de nuit nettement meilleures par rapport à la précédente génération et les performances en vidéo seraient considérablement améliorées. Le pronostiqueur affirme même qu’il s’agit de l’avancée la plus significative depuis 5 ans.

Parallèlement, Samsung aurait aussi travaillé sur le mode astrophotographie annoncé à demi-mot pour le Galaxy S22 Ultra et récemment déployé. En outre, il semble que les niveaux de zoom soient identiques à ceux proposés sur le Galaxy S22 Ultra mais qu’ils profitent d’une meilleure reproduction des couleurs. Le mobile devrait être alimenté par un processeur Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 avec un écran AMOLED de 6,8 pouces et une batterie de 5000 mAh, comme le Galaxy S22 Ultra. Reste à en connaitre avec précision les autres détails techniques.