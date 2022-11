Fuite des caractéristiques techniques des prochains smartphones Xiaomi 13 et Xiaomi 13 Pro, tous les détails

C’est sur le réseau social Weibo que l’on peut voir ce qui pourrait bien être les fiches techniques intégrales des prochains smartphones Xiaomi 13 et Xiaomi 13 Pro. La marque avait confirmé, il y a peu, que les deux appareils seraient animés par la nouvelle puce Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2. C’est assez logique, car les deux mobiles représentent le haut de gamme du fabricant et que le chipset offrirait les meilleures performances à ce jour pour un smartphone, à confirmer lors des tests. Pour le Xiaomi 13, la marque devrait annoncer l’intégration d’un écran AMOLED de 6,36 pouces avec une définition de 1080x2400 pixels et une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz. Le Xiaomi 13 Pro pourrait s’appuyer sur une surface d’affichage plus grande, de 6,73 pouces en diagonale avec une définition supérieure et la même fréquence. Les deux écrans seraient capables d’offrir une luminosité particulièrement élevée. Les dalles seraient fabriquées par Samsung Display. L’écran du Xiaomi 13 serait plat tandis que celui du Xiaomi 13 Pro aurait les deux côtés incurvés.

De très belles configurations pour les photos et une certification d’étanchéité pour les deux

Le Xiaomi 13 utiliserait une configuration photo de 50+12+10 mégapixels avec un capteur Sony IMX800 comme module principal et un téléobjectif. La version Pro profiterait d’un capteur Sony IMX989 de 1 pouce et 50 mégapixels avec deux autres capteurs de 50 mégapixels, Samsung JN1, cette fois. Le premier jouerait le rôle de capteur pour les photos en mode ultra grand-angle alors que le deuxième est prévu pour zoomer. Le Xiaomi 13 aurait une batterie d’une capacité de 4500 mAh contre 4820 mAh pour la version Pro. Le premier pourrait supporter une charge à 67 watts contre 120 watts pour le deuxième. Les deux appareils sont capables de se recharger sans fil et de proposer la charge inversée. Les mobiles seraient officiellement certifiés IP68 ce qui n’est pas le cas des Xiaomi 12 et Xiaomi 12 Pro. Les deux appareils disposeraient d’un émetteur infrarouge pour en faire des télécommandes universelles.

Plusieurs finitions seraient proposées dont une avec du similicuir et d’autres avec de la céramique. Ces informations seront bien entendu à confirmer lors de la présentation officielle des deux appareils. Initialement, la marque avait prévu de présenter les deux mobiles le 1er décembre mais a dû reporter l'événement à une date non précisée à l'heure de l'écriture de ces lignes.