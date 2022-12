Corning Gorilla Glass Victus 2, des écrans plus solides pour résister à des chutes de 1 m et aux rayures

La société Corning vient d’annoncer la disponibilité de sa technologie Gorilla Glass Victus 2 développée et conçue pour être plus résistante aux chutes sur le béton et sur l’asphalte, mais aussi protéger l’appareil des éventuelles rayures. Elle sera proposée sur plusieurs mobiles à partir de l’année prochaine.

Les smartphones sont de plus en plus grands mais aussi de plus en plus lourds et sont parfois à rude épreuve au cours des journées. Aussi pour les protéger du mieux possible des chocs et autres petits tracas de la vie quotidienne, la société Corning développe depuis quelques années des solutions telles que la dernière en date le Gorilla Glass Victus. Désormais, il va falloir compter sur la protection Corning Gorilla Glass Victus 2.

Un verre qui résiste à des chutes jusqu’à 2 mètres de haut

Si la moquette ou les revêtements lisses ne présentent pas beaucoup de risques pour un smartphone moderne, ce n’est pas le cas lorsqu’il tombe sur une route en asphalte ou pire, sur du béton. En effet, ce dernier est plus rugueux et irrégulier que l’asphalte. En outre, sur du béton, il y a plus de chance d’avoir un élément qui dépasse légèrement du reste et concentre ainsi toute la force de l’impact lors d’une chute occasionnant des dégâts importants. Grâce à des tests en laboratoires réalisés par des robots, Corning a, semble-t-il, réussi à développer une solution qui permette au téléphone de survivre après une chute de 1 m de haut sur du béton et jusqu’à 2 m au-dessus d’une surface en asphalte.

Parallèlement, Corning a également cherché à rendre son verre plus résistant aux rayures. Celles-ci peuvent se former rapidement et en un instant, sans même qu’on s’en aperçoive et lorsqu’on le fait, il est trop tard. Là aussi, la société pense avoir trouvé une solution qui satisfait à la fois la protection contre les rayures, mais aussi les chutes à travers son Gorilla Glass Victus 2. Les premiers smartphones utilisant la technologie Corning Gorilla Glass Victus 2 arriveront dès l’année prochaine. Les modèles les plus haut de gamme des différentes marques devraient en profiter.

Voici trois vidéos démontrant la solidité des verres Corning Gorilla Glass Victus 2 en cas de chutes et de rayures.