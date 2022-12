Realme GT Neo 5, vers une charge de la batterie avec une puissance de 240 Watts ?

Vu que les fabricants n’arrivent pas à nous proposer des autonomies qui ne dépassent pas les deux jours d’utilisation, la parade a été trouvée de proposer une charge de plus en plus rapide. Certaines marques avancent plus rapidement que d’autres dans ce domaine et realme est l’une des sociétés qui a le plus innové ses derniers temps à ce sujet. Oppo et OnePlus, deux entreprises qui ne sont jamais très loin proposent également des solutions intéressantes. Oppo avait notamment montré la possibilité d’une charge à 240 watts lors du dernier salon du Mobile World Congress de Barcelone en mars dernier. Mais s’agissant alors d’un prototype, les premiers mobiles commercialisés avec une puissance de 150 watts étaient les OnePlus 10T et le realme GT Neo 3. Aujourd’hui, de nouvelles rumeurs se font entendre concernant une charge à 240 watts.

Une charge complète en moins de 10 minutes

C’est le leaker Digital Chat Station, plus sérieux qui affirme savoir que le prochain smartphone realme GT Neo 5, le successeur du realme GT Neo 3, le chiffre 4 portant malheur en Asie et n’étant donc pas utilisé pour nommer les produits, pourrait supporter une charge à 240 watts. La batterie aurait une capacité de 4600 mAh. Une autre version serait proposée avec une batterie de 5000 mAh cette fois, mais une capacité de charge moins élevée puisque d’un maximum de 150 watts. Lors de la démonstration d’Oppo pour sa charge de 240 watts, la batterie de 4500 mAh (typique pour réaliser les tests) était chargée en seulement 9 minutes, ce à quoi nous pourrions nous attendre pour le futur realme GT Neo 5, semble-t-il. Même si le mobile met 10 minutes pour remplir totalement sa batterie, nous ne serions pas fâchés d’autant que certains appareils notamment chez Google ou Apple qui mettent presque deux heures pour arriver au même résultat. Restera à savoir quel serait le nombre de cycles de charge supportée par la batterie intégrée au sein de l’appareil. Oppo et realme annonce pouvoir aller jusqu’à 1600 cycles avant d’avoir 80% de sa capacité initiale et il y a de très fortes chances pour que cela soit la même chose pour la nouvelle solution qui serait proposée au sein du prochain realme GT Neo 5.