Noël : Trois offres canons pour obtenir un forfait mobile 100Go à seulement 10.99€

Le forfait Le grand de Prixtel : 100Go à 10.99€ par mois

L'opérateur Prixtel commercialise un forfait sans engagement vous permettant de profiter de 100Go de 4G à prix canon. Il s'agit de l'offre Le grand facturé à 10.99€ par mois pour une période de 6 mois puis 13.99€. Sachez que si vous consommez plus de 100Go, vous basculerez automatiquement sur les deux paliers supérieurs :

de 100Go à 120Go : 13,99€/mois pendant 6 mois puis 16,99€/mois

de 120Go à 140Go : 16,99€/mois pendant 6 mois puis 19,99€/mois

Vous pourrez donc surfer sur le net jusqu'à hauteur de 140Go par mois en France métropolitaine et vous disposerez de 20Go afin de rester connecté lors de vos séjours au sein de l'Union européenne et des départements d'outre-mer. Pour les communications, vous bénéficierez de l'illimité pour appeler et envoyer vos messages à votre convenance depuis les zones précitées comme depuis la France métropolitaine. L'opérateur vous offre en plus l'opportunité d'ajouter la 5G via son option 5G pour 5€ supplémentaires chaque mois.

Le forfait 100Go à 10.99€ de Coriolis

Chez Coriolis, le forfait sans engagement avec 100Go est aussi en promotion à 10.99€ pour une période de 6 mois. Passé ce délai, cet abonnement reprend son prix de base à savoir 13.99€. Avec ce forfait pas cher, l'opérateur Coriolis vous offre l'illimité pour communiquer via appels, SMS et MMS avec vos proches en France mais aussi depuis l'UE et DOM. Pour la data, les 100Go sont valables sur le réseau 4G de SFR en France. Vous pourrez aussi consommer jusqu'à 12Go en Europe et DOM. La 5G est proposée en option à 5€ par mois.