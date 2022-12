Le nouveau design des futurs Oppo Find X6 Pro ? les capteurs inscrits dans un cercle

Après un smartphone haut de gamme particulièrement réussi avec le Find X5 Pro, Oppo se doit de continuer sur cette voie et proposer des performances accrues aussi bien en termes de technique pure que de qualité des photos pour rester dans la course face à une concurrence particulièrement féroce dans ce domaine. Le prochain Oppo Find X6 Pro doit logiquement être doté du nouveau chipset Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 ce qui devrait lui permettre d’offrir d’excellentes performances. Il sera aussi doté de la puce de traitement d’image Marisilicon X et le partenaire Hasselblad sera encore de la partie pour l’optimisation des rendus des couleurs pour qu’elles soient aussi naturelles et fidèles que possible. Jusqu’ici, aucune fuite n’avait été constatée concernant le design du futur Find X6 Pro. Récemment, le leaker Digital Chat Station a publié des informations suffisamment précises pour que le site @SPinfoJP propose un rendu réaliste de ce qui pourrait être le prochain modèle haut de gamme d’Oppo.

Un design qui diffère beaucoup du précédent

Selon ces sources, il semble que la marque ait décidé d’adopter un design radicalement différent de celui proposé pour le Find X5 Pro (et le Find X5 aussi). En effet, plutôt qu’un bloc d’optiques coincé dans le coin supérieur à gauche, les capteurs du Find X6 Pro seraient inscrits dans un large cercle qui occuperait presque toute la largeur du smartphone, au dos. Les bords du cercle seraient légèrement relevés faisant corps avec le reste de l’arrière du mobile. Notez que l’emplacement du flash est une invention, l’auteur du visuel n’ayant pas d’information sur sa position précise. Par contre, il semble bien que le Find X6 Pro soit équipé de trois capteurs dont le principal serait le Sony IMX989 de 50 mégapixels et 1 pouce, que l’on trouve aussi sur le Xiaomi 12S Ultra, le Vivo X90 Pro+ et le Xiaomi 13 Pro. Le deuxième capteur serait un Sony IMX890 pour les prises de vue en mode ultra grand-angle alors que le troisième module serait un téléobjectif de 50 mégapixels, toujours un Sony IMX890 capable d’offrir un zoom optique jusqu’à 2,7x.

La nouvelle série de smartphones Oppo Find X6 avec la version classique et le Find X6 Pro est attendue d’ici la fin du premier semestre 2023, au plus tard.