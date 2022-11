La nouvelle série de smartphone Vivo X90 est désormais officielle, en voici tous les détails

Comme prévu, la société Vivo a dévoilé toutes les caractéristiques techniques et physiques de ses nouveaux smartphones haut de gamme, dont le X90, le X90 Pro et le X90 Pro+ qui viennent succéder aux X80. Ils ont été annoncés pour le marché chinois pour le moment et nous attendons de savoir quel modèle sera disponible en France. Pour la précédente série, seul le Vivo X80 Pro était commercialisé. Espérons que nous aurons droit à plusieurs versions pour cette nouvelle série. En attendant, nous connaissons toutes les caractéristiques des trois modèles officialisés.



Vivo X90 Pro

Quelles configurations pour les Vivo X90 et Vivo X90 Pro ?

Les smartphones Vivo X90 et X90 Pro sont animés par un processeur MediaTek Dimensity 9200. Il y a plusieurs versions avec plus ou moins de capacité de mémoire vive et de stockage. Les deux mobiles profitent d’un écran incurvé de 6,78 pouces affichant une définition QHD+ avec une fréquence de rafraîchissement maximale de 120 Hz sur une dalle AMOLED pouvant proposer une très forte luminosité, selon la marque. Le Vivo X90 est équipé d’un capteur photo principal Sony IMX866 de 50 mégapixels stabilisé optiquement et ouvrant à f/1.75 accompagné de deux capteurs de 12 mégapixels (Sony IMX663) dont un est dédié aux prises de vue en mode ultra grand-angle et l’autre propose un zoom optique 2x. Le Vivo X90 Pro est mieux loti avec un capteur principal Sony IMX989 de 1 pouce ouvrant à f/1.75 associé à un capteur Sony IMX598 de 48 mégapixels pour les photos à ultra grand-angle. Il y a aussi un capteur Sony IMX758 et un téléobjectif de 64 mégapixels pour un zoom optique 3,5x et numérique jusqu’à 100x. Les deux smartphones embarquent la nouvelle puce de traitement d’image développée par Vivo, V2. Le Vivo X90 est équipé d’une batterie avec une capacité de 4810 mAh alors que la version Pro a une capacité de 4870 mAh, les deux pouvant supporter la charge à 120 watts. Le Vivo X90 Pro peut se recharger sans fil à 50 watts avec le chargeur de la marque.

Le nouveau smartphone Vivo X90 est décliné en noir, bleu ou rouge pour un prix de 518 dollars (8+128 Go) et à 700 dollars pour la version 12+512 Go. Le Vivo X90 Pro est annoncé en noir ou en rouge pour un prix de 700 dollars pour 8+256 Go et 840 dollars pour la configuration 12+512 Go.

Quelle fiche technique pour le Vivo X90 Pro+ ?

Comme les deux précédents, l’accent est clairement mis sur les capacités photo de l’appareil. En effet, Vivo l’a doté d’une configuration exceptionnelle. Le Vivo X90 Pro+ profite ainsi du capteur photo Sony IMX989 de 50 mégapixels de 1 pouce. Le smartphone n’est pas le premier à en bénéficier, mais le fabricant l’a associé à de nombreuses technologies qui devraient lui permettre d’offrir des clichés de très haute qualité. Ainsi, il profite d’un élément en verre de très haut qualité avec un revêtement Zeiss T* qui réduit les reflets et les images fantômes. Alors que le Xiaomi 12S Ultra (aussi équipé du capteur Sony IMX989) ouvre à f/1.9, le capteur installé à bord du Vivo X90 Pro+ ouvre à f/1.75 donc doit capter plus de lumière. Le capteur propose une plus grande surface que le capteur principal de son prédécesseur. En outre, on peut également compter sur la présence de deux téléobjectifs, dont un 64 mégapixels avec un zoom optique 3,5x et un zoom numérique 100x et un autre de 50 mégapixels (Sony IMX758). Les trois objectifs bénéficient d’une stabilisation optique pour limiter les bougés. Enfin, ajoutez à cela un dernier capteur de 48 mégapixels cette fois pour les prises de vue en mode ultra grand-angle.

Pour les selfies, il y a un capteur de 32 mégapixels installé à l’avant. L’application Appareil photo propose plusieurs modes Zeiss dont un effet Bokeh miniature (mêlant les effets Bokeh aux flous d’arrière-plan et le rendu miniature) et on peut enregistrer une vidéo au format Dolby Vision. Rappelons le traitement d’images assuré par la puce dédiée V2 développée par la marque.

Et pour le reste ?

Le smartphone Vivo X90 Pro+ est la version la plus haut de gamme de la série. Il profite de l’intégration du processeur Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 ce qui devrait lui permettre d’offrir des performances exceptionnelles. Il est associé à 12 Go de mémoire vive avec un espace de stockage de 256 ou 512 Go selon la configuration choisie. Il utilise le format de stockage UFS 4.0 et on peut compter sur une grande chambre à vapeur pour tenter de tempérer le mobile lorsqu’il fonctionne à plein régime et pour maintenir les performances aussi stables que possible. Il utilise un écran plus lumineux que celui proposé sur les X90 et X90 Pro puisque pouvant monter jusqu’à 1800 cd/m², selon son fabricant contre 1300 cd/m² pour les deux autres. Il s’agit toujours d’une dalle incurvée AMOLED LTPO jusqu’120 Hz sur 6,78 pouces avec une définition de 1440x3200 pixels au maximum. L’écran est compatible Dolby Vision pour profiter des films et des séries sur les plateformes de streaming. Le mobile est alimenté par une batterie d’une capacité de 4700 mAh répartie en deux unités et capable de supporter la charge à 80 watts en filaire et 50 watts sans fil. Il est Bluetooth 5.3 supportant les technologies audio aptX HD et LDAC, sans latence.

Le nouveau smartphone Vivo X90 Pro+ est annoncé uniquement pour la Chine pour le moment à un prix de 890 € HT pour la version 12+256 Go et à 950 € HT pour la configuration 12+512 Go.